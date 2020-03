Larry Bird établit un record des Celtics avec 60 points contre les Hawks

Ce jour-là en 1985, l’ancien attaquant des Celtics de Boston, Larry Bird, a établi un record de franchise avec 60 points contre les Hawks d’Atlanta dans un match que Boston gagnerait 126-115. Tout en atteignant la ligne des lancers francs 16 fois (où il est allé 15-16), Bird a également ajouté sept rebonds et trois passes décisives à sa ligne de statistiques.

Bien que six Celtics marqueraient à deux chiffres pendant la victoire (y compris Danny Ainge, le directeur général et président actuel de la franchise), seul Bird marquerait plus de 20 points.

L’ancien attaquant des Hawks Dominique Wilkins a le plus haut niveau d’équipe d’Atlanta avec 36 points.

Le précédent record de franchise de Boston pour les points marqués en un seul match était détenu par son coéquipier de longue date de Bird, Kevin McHale. L’attaquant du Temple de la renommée a marqué 56 points contre les Pistons de Détroit neuf jours plus tôt (3 mars) dans une victoire également pour les Celtics (129-138).

