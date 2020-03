Larry Nance Jr. prend des précautions pour COVID-19 alors qu’il gère la maladie de Crohn – The Athletic

Larry Nance Jr. n’a pas quitté sa maison depuis plus d’une semaine.

Il a trois bouteilles de désinfectant pour les mains dans sa voiture, une bouteille dans son sous-sol et une à l’étage dans sa maison. Il a fait un effort prolongé pour ne pas toucher du tout son visage. Et il se lave les mains tellement que la peau est rugueuse à cause de la sécheresse, toutes les précautions courantes qui sont fortement suggérées pendant cette période sans précédent alors que de plus en plus de personnes testent positif pour COVID-19.

Mais pour Nance, les préoccupations entourant la pandémie ont frappé différemment. Quand Nance avait 16 ans et un étudiant en deuxième année au lycée, il a été diagnostiqué avec la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire de l’intestin qui provoque une inflammation chronique du tube digestif. Selon l’Organisation internationale pour l’étude des maladies inflammatoires de l’intestin (IOIBD), parce que la maladie est traitée avec des médicaments immunosuppresseurs, les personnes atteintes de la maladie de Crohn sont plus susceptibles aux infections en général. La grippe et même un rhume sont un gros …

