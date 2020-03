L’ascenseur de LeBron James va toujours plus haut que tout autre joueur dans le monde

La dernière fois que les Milwaukee Bucks ont affronté les Lakers de Los Angeles, Giannis Antetokounmpo a livré un message inoubliable à LeBron James dans le débat sur qui est actuellement le meilleur joueur du monde. Comme Antetokounmpo a drainé un pull-up à trois points au quatrième quart pour aider les Bucks à se retirer dans leur victoire finale, la jeune star de Milwaukee a formé une couronne avec ses mains et l’a placée au-dessus de sa propre tête, apparaissant à la bouche “ I porte ça maintenant.

Antetokounmpo est susceptible de remporter son deuxième MVP consécutif cette saison car il a conduit les Bucks au meilleur record de la NBA. Il pourrait même gagner le titre de joueur défensif de l’année également. Antetokounmpo a été le joueur le plus productif de la NBA toute la saison, mais le titre des meilleurs au monde semble finalement ne pas être décerné pendant la saison régulière.

LeBron James aura encore quelque chose à dire sur qui porte la couronne avant la fin de cette année. James n’avait besoin d’aucun symbolisme extérieur pour transmettre son propre message lors du débat vendredi soir alors que les Bucks et les Lakers jouaient à nouveau. Il a laissé son jeu parler.

James a dominé les deux extrémités du terrain lors de la victoire des Lakers 113-103 vendredi, terminant avec 37 points, huit rebonds et huit passes décisives. Cela nous a rappelé avec force que, chaque nuit, James peut toujours porter la couronne en tant que meilleur joueur du jeu qu’il a détenu pendant si longtemps.

Avant le match, James a déclaré que gagner le titre de joueur par excellence de la saison régulière n’était pas ce qui le motivait. Il est plutôt motivé par être le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de tous les temps. À 35 ans, il construit toujours un dossier convaincant dans les deux arguments.

Le jeu de James dans la victoire contre les Bucks était un autre exemple qu’il est toujours capable de dominer les meilleurs joueurs du match lors des affrontements individuels. C’est ce qu’il a fait contre Antetokounmpo. Giannis a été spectaculaire à certains moments pour terminer avec 32 points, 11 rebonds et six passes décisives, mais n’a pas pu secouer James dans les moments de la seconde moitié qui ont décidé du match.

La défense de LeBron James peut encore décider d’un championnat

James était une force défensive pendant son apogée avec le Miami Heat, mais il a acquis une réputation de caboteur défensif au cours de la saison régulière ces dernières années. James a été meilleur sur la défensive pendant la majeure partie de cette saison qu’il ne l’était à Cleveland – les Lakers ont la défense n ° 3 en NBA – et il est toujours en mesure de le faire dans les plus grands moments.

C’est exactement ce qu’il a fait contre Giannis. James s’est affronté à plusieurs reprises avec Antetokounmpo au cours de la seconde mi-temps et l’a régulièrement empêché de marquer:

L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel a crédité la défense de James pour la victoire après le match:

“Ce qui m’a le plus impressionné, c’est sa défense sur Giannis”, a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. “Pour lui d’assumer cette mission et de faire toujours ce qu’il a fait offensivement, juste une performance incroyable.”

Giannis pourrait être plus grand, plus long et plus rapide que LeBron, mais le savoir-faire et la force de James restent défensifs. Lorsque LeBron doit composer sa défense, il peut toujours le faire aussi bien que n’importe qui en vie.

LeBron James est peut-être toujours le meilleur au monde

Antetokounmpo mérite de gagner à nouveau MVP. Il a été le meilleur joueur de la NBA jusqu’à présent cette saison.

Cela ne signifie pas nécessairement que Giannis sera le roi lors des éliminatoires. James aura encore quelque chose à dire à ce sujet. Kawhi Leonard aussi. Il est juste de dire que dans les plus grands moments de LeBron sur les plus grandes scènes, il a toujours le potentiel de jouer mieux que quiconque. Les éliminatoires de cette année seront le test ultime.

Antetokounmpo obtiendra le matériel, mais il ne porte pas encore la couronne. Vendredi, James nous l’a rappelé.