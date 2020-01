L’Athletic John Hollinger ne projette qu’une seule étoile Celtic 2020

Si John Hollinger de l’Athletic a raison, les Celtics de Boston pourraient être un peu déçus de leur représentation au 2020 All-Star Game NBA.

L’ancien cadre et gourou de l’analyse des Memphis Grizzlies ne voit qu’un seul Celtic faire la coupe, bien que comme consolation, il sera un démarreur.

Ce serait le produit d’UConn Kemba Walker, obtenant le feu vert en tant que starter dans la zone arrière est aux côtés du général Ben Simmons des Philadelphia 76ers.

Alors que l’ancien Celtic Kyrie Irving peut avoir dominé le natif du Bronx pendant toute la durée du vote des fans, son absence prolongée aux blessures et la piqûre générale de la fin ont conduit Hollinger à laisser l’Australien complètement hors de sa liste des étoiles.

Il pense également que Trae Young – qui était également en avance sur Walker dans le vote des fans – appartient au jeu des étoiles, mais pas en tant que starter, comme il le raconte ici:

«Je ne peux pas voter Young comme partant devant Walker lorsque Walker joue des minutes beaucoup plus significatives et ne remplit pas ses chiffres à la poubelle comme Young. Mais contre le prochain niveau de gardes, Young a clairement l’avantage. C’est un moteur offensif à un seul homme qui prend pratiquement toutes les décisions pour une équipe qui n’a essentiellement aucune autre menace sérieuse. »

Il semble probable que Young finira par commencer, et la situation d’Irving est difficile à lire sur une base de jeu à jeu, sans parler des semaines à l’avenir.

Les ailes Jaylen Brown et Jayson Tatum n’ont pas réussi la coupe, le premier même pas dans la course du point de vue de Hollinger.

Aucune justification pour cette série de décisions, mais le champ est bondé, et Brown et Tatum sont en compétition contre un certain nombre d’autres affaires solides dans leur partie respective du tribunal.

Hollinger a nommé Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks, Jimmy Butler et Bam Adebayo des Miami Heat dans sa zone arrière de départ, avec Joel Embiid des Philadelphia 76ers, Chris Middleton des Bucks et Chris Sileton des Raptors Pascal Siakam remplissant les réserves de la zone avant.

Il a également les Bucks Eric Bledsoe rejoignant les jeunes d’Atlanta en tant que réserve de zone arrière, et les Domantas Sabonis des Indiana Pacers et Malcolm Brogdon pour les deux derniers hochements de tête.

Bien que cette sélection soit raisonnable, elle se sent un peu fortement orientée vers Milwaukee, Miami et Indiana, d’autant plus que les Pacers ont clairement produit des chiffres dans la colonne des victoires bien derrière des équipes comme Boston et Toronto.

Nous découvrirons les résultats assez tôt, avec les débutants du NBA All-Star Game, y compris les capitaines d’équipe, qui seront révélés jeudi 23 janvier sur TNT NBA Tip-Off. Le même réseau annoncera les réserves sélectionnées par les entraîneurs de la NBA une semaine plus tard, le 30 janvier.

.