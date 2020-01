L’attaquant des Boston Celtics Jayson Tatum nommé pour le premier match des étoiles

L’attaquant des Celtics de Boston, Jayson Tatum, a été nommé pour son premier match des étoiles de la NBA, selon The Athletic’s Shams Charania.

Tatum affiche une moyenne de 21,5 points, 6,9 rebonds et 2,9 passes en 34,0 minutes par match cette saison.

Le joueur de 21 ans a été un meneur de jeu secondaire à côté du meneur de jeu Kemba Walker, qui est un partant dans le match des étoiles. La note nette de Tatum de 11,1 est la plus élevée parmi les Celtics qui ont joué plus de 12 matchs.

Son vrai plus-moins de 4,69 est à égalité avec Dennis Schroder pour la cinquième place de la ligue, selon ESPN. Les quatre joueurs qui se classent devant eux sont LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard et James Harden.

Walker et Tatum ont aidé les Celtics à passer 31-15 et à rester au milieu de la course pour la deuxième tête de série dans la Conférence Est.

Selon Charania, le reste des réserves de la Conférence de l’Est sont Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Bam Adebayo et Domas Sabonis.

Les réserves de la Conférence de l’Ouest sont Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook et Chris Paul.

Le match des étoiles aura lieu le 16 février au United Center de Chicago. Il sera retransmis sur TNT.

.