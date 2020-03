L’attaquant des Celtics All-Star Jayson Tatum répond aux questions des fans sur Twitter

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Jayson Tatum a décidé d’utiliser une partie de son temps d’arrêt pour répondre à quelques questions des fans sur Twitter jeudi.

Les joueurs des Celtics interagissent de plus en plus avec les fans et entre eux sur un assortiment de plateformes de médias sociaux, car l’éloignement physique requis par la NBA a forcé des changements dans leur vie reflétant ce qui se passe dans le reste du monde.

Le natif de Saint-Louis s’est ouvert sur un certain nombre de sujets, tels que ses cinq joueurs NBA préférés de tous les temps – sans ordre particulier.

“Mike” se réfère vraisemblablement à Son Airness Michael Jordan, et Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Kobe Bryant et Magic Johnson complètent une liste lourde de Los Angeles-Lakers qui pourrait soulever quelques sourcils parmi les fans de Boston.

Tatum a révélé qu’il porte son maillot actuel pour une raison intéressante liée à un joueur parfois surnommé “Agent Zero”:

Son moment préféré de sa saison recrue? Étonnamment, ne pas tremper sur LeBron:

Et a révélé à quel point il reste proche avec son compatriote Missourian Bradley Beal:

Sa garniture préférée à la pizzaria populaire de la région de St. Louis Imo’s?

Sa chose préférée à faire dans sa ville natale? Pas trop, étonnamment – évidemment, le produit Duke aime la vie tranquille.

En parlant des Blue Devils, Tatum semble avoir envisagé de revenir pour une deuxième saison.

Mais même avant cela, son jeu préféré au lycée avait un autre joueur de la NBA:

Il est également un fan de Lil ’Wayne – bien que demander une chanson préférée soit difficile pour la plupart des gens:

Il veut aussi vraiment être papa:

Et, comme beaucoup, son arène préférée est la Mecque – Madison Square Garden.

