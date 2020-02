L’attaquant des Hawks Vince Carter remercie Danny Ainge et Leanda Helms pour leur cadeau

Les Boston Celtics sont une organisation de classe mondiale. Tout le monde sait ça.

C’est pourquoi, lorsque le président et directeur général des Celtics, Danny Ainge, a présenté l’attaquant des Hawks des Atlanta Vince Carter – jouant dans la dernière saison d’une impressionnante carrière NBA – avec une plaque et une photo commémorant ses premiers points en carrière, personne n’a été surpris par la partie geste réfléchi.

Dimanche matin, Carter se rendrait sur Twitter pour remercier Ainge, la directrice artistique et stratège des Celtics Leanda Helms et les fans des Celtics pour leur accueil chaleureux vendredi soir dans un match qui serait la dernière fois que Vinsanity affronte Boston dans son arène. Les Hawks n’ont plus de matchs contre les Celtics après avoir joué trois fois cette saison, le premier affrontement ayant également lieu au TD Garden (le 3 janvier).

L’importance de la plaque s’étend au-delà du fait d’honorer Carter, car les premiers points de sa carrière sont venus contre Boston. Ce match aurait lieu le 5 février 1999, alors que les Raptors de Toronto – l’équipe qui a acquis Carter lors d’une séance de repêchage avec les Golden State Warriors – affrontaient les Celtics au TD Garden.

Carter terminerait ses débuts en NBA avec 16 points, trois rebonds, deux passes et deux interceptions sur un tir de 5-11 sur le terrain, dans une victoire de 103-92 pour Toronto. À cette époque, les Celtics étaient dirigés par Paul Pierce, Antoine Walker et Kenny Anderson.

Bien que Carter n’ait pas pu décrocher une victoire lors de son match contre Boston, Atlanta a bien joué, les Celtics n’ayant obtenu une victoire qu’en possession finale. Carter a terminé le match avec 10 points, neuf rebonds, quatre passes décisives, un vol et un bloc tout en tirant 3-7 sur le terrain.

Pas mal pour un joueur de 43 ans qui a fait ses débuts en NBA avant même que l’attaquant des Celtics All-Star Jayson Tatum (auquel Carter a donné son maillot après le match) soit né.

.