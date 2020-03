L’Australie n’envoie pas d’athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo

À la suite de la récente annonce du Canada concernant sa décision de ne pas envoyer de délégués aux prochains Jeux olympiques d’été à Tokyo, l’Australie est maintenant le prochain pays à avoir choisi de faire de même.

Cela n’est pas surprenant étant donné la pandémie mondiale actuelle de coronavirus qui est devenue une menace sérieuse pour la santé de chaque personne dans le monde entier. Selon le comité olympique australien, ils ne font que veiller à la sécurité et au bien-être de leurs athlètes.

«Nos athlètes doivent maintenant donner la priorité à leur propre santé et à celle de leur entourage, et pouvoir retourner dans les familles.»

“Il est clair que les Jeux ne peuvent pas avoir lieu en juillet”, a déclaré Ian Chesterman, chef de mission de l’équipe australienne pour Tokyo, via Amir Vera et Jill Martin de CNN. “Nos athlètes ont été magnifiques dans leur attitude positive envers l’entraînement et la préparation, mais le stress et l’incertitude ont été extrêmement difficiles pour eux.”

Alors que les Jeux olympiques sont encore dans quatre mois, personne ne sait quelle sera la situation d’ici là. Nous espérons tous que la propagation du virus a pu être considérablement apaisée à ce stade, mais pour l’instant, rien n’est certain.

Matt Carroll, le PDG du Comité olympique australien est également intervenu, affirmant que si leurs athlètes sont très impatients de participer au prestigieux spectacle sportif international, ils comprennent également parfaitement la situation actuelle.

“Les athlètes veulent désespérément aller aux jeux … mais ils prennent également en charge leur propre santé”, a déclaré Carroll aux journalistes lundi à Sydney. “Nous devons donner à nos athlètes cette certitude et c’est ce que nous avons fait.”

Avec tous les développements récents, il ne serait pas surprenant que les Jeux olympiques soient reprogrammés. D’autres grands événements sportifs internationaux l’ont déjà fait, alors il serait peut-être dans l’intérêt de tous que les Jeux olympiques soient également annulés / retardés.