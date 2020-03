L’auto-quarantaine n’est pas le moment de relâcher le conditionnement, disent les experts

Les Boston Celtics ne jouent pas, donc c’est vraiment cool s’ils travaillent sur un ventre de bière pendant que la NBA est en attente, non?

Pas si vite, dit l’ancien entraîneur des Celtics, Brian Doo.

Curieux de savoir ce qu’un professionnel ayant des années dans la ligue dirait de ce que – si quelque chose – les joueurs de Boston devraient faire en termes de force et de conditionnement dans ce hiatus inattendu causé par un coronavirus, Jay King et Jared Weiss de l’Athletic ont pris contact avec Doo sur la question.

Pour les inconnus, Doo a été l’entraîneur des Celtics pour les Celtics pendant 14 ans, et sait une chose ou deux sur la façon dont les athlètes doivent se préparer pour le basket-ball professionnel, qu’il y ait ou non des matchs réels.

«J’ai parlé à un groupe de gars de la NBA. Ils disent: «Oh, nous avons terminé, la saison est finie, nous allons juste nous détendre», a déclaré Doo.

“Non”, a-t-il ajouté avec dédain. “C’est stupide.”

C’est stupide pour Doo car il y a encore beaucoup de formation à faire, même en auto-quarantaine. L’ancien entraîneur des Celtics pense qu’il y a quelque chose à dire pour avoir une période de repos avant les éliminatoires pour retrouver la santé qui n’aurait autrement jamais existé.

Mais pas si Boston ne l’utilise pas bien.

«Vous pouvez travailler sur la mobilité… le yoga. Vous pouvez faire des choses pour travailler sur la cheville, pour travailler sur… les problèmes de hanche. Vous n’avez pas à vous reposer. Vous pouvez travailler sur ce genre de choses », a proposé Doo.

Et le conditionnement en particulier est important, d’autant plus que personne ne sait exactement quand l’équipe pourrait être appelée à jouer à nouveau à des niveaux élevés sur le terrain.

“Je dirais, sérieusement, que vous devez maintenir votre cardiovasculaire de haute intensité, les sprints haut de gamme et des trucs comme ça”, a expliqué l’entraîneur de force.

«Donc, pas nécessairement en cours d’exécution, mais juste des exercices pour augmenter votre rythme cardiaque. Je pense qu’ils devraient maintenir cela quelques fois par semaine, et puis évidemment quand cela approche de ces 30 jours, quand vous avez une meilleure idée si et quand la saison va commencer, alors tant que vous avez 10 jours fenêtre, vous pouvez vraiment augmenter les 10 derniers jours. “

Lorsque les joueurs jouent sans être conditionnés, ils ne peuvent pas suivre ceux qui le sont, ce qui entraîne des erreurs – et pire, parfois des blessures également.

Au lieu de considérer la pause dans le jeu comme un moment pour retirer son pied de la pédale d’accélérateur, Doo prêche un point de vue très différent.

«La plus grosse erreur que ces gars-là pourraient faire est« Oh, il me reste 28 jours ». Tu sais quoi? Vous devriez obtenir un plan de match pour la semaine et comment vous pouvez l’approcher. »

Le raisonnement de la philosophie de Doo est simple: pour lui, il est plus facile de maintenir le conditionnement que de le développer. Et si Boston est déjà au sommet de ce problème quand vient le temps de rejouer, ils auront un avantage sur de nombreux joueurs et équipes qui se sont détendus.

Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude sur des problèmes, même très quotidiens, allant du simple – comme où l’on peut trouver du papier toilette – aux problèmes critiques sur la façon dont la société doit être agressive tout en minimisant les risques de propagation du virus, les joueurs peuvent contrôler leur propre conditionnement.

Avec beaucoup de temps libre pour s’entraîner dans les gymnases à domicile et s’entraîner chaque fois que les choses commencent à revenir à quelque chose qui ressemble à la normale, l’avocat de Doo peut en effet être un avantage clé dans la post-saison maintenant retardée pour les Celtics.

Autrement dit, si elle n’est pas annulée dans l’intervalle.

