LaVar Ball accuse les médias d’avoir couvert négativement la famille et l’entreprise

L’année dernière a été plutôt tumultueuse pour la famille Ball. Les allégations de détournement de fonds d’Alan Foster, les retombées de Lonzo et LaVar ainsi que la chute et la relance de Big Baller Brand.

Naturellement, avec tant de nouvelles qui circulaient dans la famille, la couverture augmentait à chaque nouveau rapport. Cette couverture a laissé un goût amer dans la bouche de LaVar Ball et il a récemment sonné. Lors de son apparition en tant qu’invité à la maison pour The Player’s Tribune, Ball a expliqué comment sa famille a été couverte par les actualités.

«La négativité se vend. Donc, vous ne voulez pas entendre parler des bonnes choses que mes garçons font ou des bonnes choses que je fais. Il vaut mieux que nous fassions du riff-raffinement, en nous affrontant. Et c’est exactement ce que c’est. Les gens voient mieux cela, jusqu’aux médias. Mais les gens qui apprennent à nous connaître sont comme “Homme, ils ne trébuchent pas.” La meilleure chose à faire est de nous faire suivre nos chemins, car ensemble, en famille, nous allons être super forts. “

Comme LaVar le fait généralement, il a utilisé les médias comme une sorte de bouc émissaire lorsque les problèmes signalés et discutés étaient très réels. Les téléspectateurs de «Ball in the Family» ont pu constater de visu la relation lointaine de Lonzo et LaVar. Ils ont également vu LaMelo rester éloigné de la société, car lui et Lonzo n’étaient pas vus dans les chaussures de la marque Big Baller sur le terrain cette saison.

Il semble que la famille ait réparé des clôtures au cours des mois qui se sont écoulés depuis la situation entourant Foster, une personne que LaVar a intégrée à la famille et à l’entreprise. Mais on pourrait difficilement blâmer les enfants d’avoir été créés ni les médias pour avoir rendu compte d’une sauvage 12 derniers mois.

.