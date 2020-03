LaVar Ball affirme que la croyance d’Alvin Gentry a déclenché la saison de percée de Lonzo

LaVar Ball n’est certainement pas du genre à retenir ses pensées lorsqu’il n’est pas d’accord avec la façon dont un entraîneur-chef gère ses fils. Cependant, il est beaucoup moins vocal lorsque les entraîneurs réussissent. Alors que Lonzo Ball a éclaté avec les Pélicans cette saison, LaVar est resté silencieux sur l’impact d’Alvin Gentry sur son fils aîné.

Dans le système de Gentry, Ball a prospéré en poussant le rythme, en amenant le ballon à ses coéquipiers et en menant l’attaque des Pélicans. Au fil de la saison, Ball n’a fait que s’améliorer, culminant avec deux des meilleurs matchs de sa carrière avant la suspension de la ligue.

Lors de son apparition sur Pardon My Take, Ball a parlé de l’impact de Gentry sur Ball et comment cela a été la plus grande différence dans son jeu au cours de la dernière saison.

“Si vous regardez la constante, les gens aiment dire” Lonzo n’est plus sous les lumières vives “. Il est loin de son père. Il va beaucoup mieux. »Non, il a un entraîneur qui croit en lui. Vous êtes toujours sous les lumières vives. Vous êtes un professionnel. Si vous avez peur de jouer devant des lumières vives, vous ne pouvez pas jouer de toute façon.

Donc, la seule chose qui a changé et pourquoi Lonzo fait si bien maintenant… c’est le coaching. Parce qu’il est toujours sous des lumières vives et je suis toujours son père. La seule chose qui a changé, c’est l’entraîneur. “

Ball and Gentry sont un combo parfait de meneur de jeu et d’entraîneur-chef et il n’est pas surprenant qu’ils fleurissent ensemble. Sur la saison, Ball atteint en moyenne un sommet en carrière à 12,4 points par match, tout en réussissant un record en carrière à partir de trois points à 38,3%.

Plus important encore, Ball joue avec confiance et liberté qu’il n’a pas souvent manifesté en championnat et certainement pas pendant une période aussi longue qu’il l’a fait cette saison. Ce n’est probablement pas une coïncidence si cela relève de Gentry et des pélicans.

.