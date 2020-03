LaVar Ball dit que la marque Big Baller cherchera à signer avec d’autres joueurs

La relance de LaVar Ball de la marque Big Baller est venue avec un manque notable de LaMelo et Lonzo Ball. Les deux frères Ball les plus rentables et les plus reconnaissables ne figuraient sur aucune des photos promotionnelles du site Web et ne modélisaient aucun vêtement.

Seules les chaussures ZO2.19 de Lonzo, la dernière de ses deux chaussures exclusives, étaient vendues. Cependant, aucun des MB1 de LaMelo n’était présenté sur le site au moment du lancement. Aucun des deux joueurs ne s’est engagé pour l’avenir de la marque.

Dans cet esprit, il n’est pas très surprenant que LaVar ait récemment déclaré que la société pourrait commencer à chercher à l’extérieur de la famille des athlètes à signer avec la marque lors d’une interview avec Forbes.

“À l’avenir, je vais trouver d’autres joueurs. Je regarde la marque Big Baller comme ça, je ne dis pas l’une des plus grandes marques, je dis la plus grande marque. Comme je l’ai dit, nous sommes ici depuis près de trois ans maintenant et vérifions cela – je pense que les jeunes joueurs et les jeunes recherchent une nouvelle marque. Les autres marques existent depuis longtemps. Maintenant, la marque Big Baller arrive à l’ère des médias sociaux. Cela va nous permettre de réussir. “

Il y a plusieurs problèmes avec le plan de LaVar. Comme nous l’avons découvert lors du rapport initial sur le détournement présumé de Lonzo Ball par Alan Foster, c’est en fait Lonzo qui détient la majorité des actions de la société. Il aurait probablement besoin de se retirer de toute entreprise de signature d’un athlète, bien qu’il puisse y avoir des complications avec un joueur possédant une marque qui signe également un athlète.

Mais Lonzo soutient également financièrement l’entreprise comme c’est le cas actuellement. Signer un autre joueur impliquerait probablement une autre forme d’infusion de Lonzo. Il y a beaucoup d’obstacles à franchir qui impliquent beaucoup plus de gens que juste LaVar.

