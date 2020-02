LaVar Ball dit que la nouvelle marque Big Baller sera «plus grande et meilleure»

Après une année 2019 houleuse, LaVar Ball a relancé la marque Big Baller en 2020 dans l’espoir de retrouver une partie du buzz qui entourait jadis l’entreprise. Après quelques relancements en douceur et des boutiques éphémères en Australie, le site Web de la société a de nouveau été mis en ligne plus tôt ce mois-ci avec une forte dose de LiAngelo et LaVar sur le site.

Lors d’une récente apparition sur TMZ Live, Ball a parlé de la récente relance, affirmant que la marque s’était améliorée.

«Ça va être plus grand et meilleur. Je suis comme n’importe quelle autre entreprise, mec. Une fois que vous commencez, vous allez commencer à un certain plateau. Et comme tout le monde aime toujours dire “Oh, il a des bosses et des ecchymoses.” Je (n’ai pas) des bosses et des ecchymoses. C’est juste que quelqu’un a fait quelque chose de mal au sein de l’entreprise. Mais la marque Big Baller est une marque familiale et nous allons continuer à avancer.

«Ce qui va être différent, c’est le design, les gens que j’ai autour de moi. J’ai appris beaucoup de choses différentes sur la publicité et tout le reste. »

Ball continue de minimiser le fait que son fils s’est fait voler des millions de dollars par un homme qu’il a ramené dans le giron. L’affaire est toujours en suspens et, quoi que cela vaille, Ball lui-même a été accusé par Alan Foster d’avoir contribué à détourner ces fonds.

Appeler également Big Baller Brand une marque familiale est un peu fallacieux car les deux fils les plus célèbres, LaMelo et Lonzo, continuent de rester éloignés de la marque. Dans la même interview de TMZ, LaVar a noté qu’il n’était pas sûr que LaMelo se vêtira de l’équipement de marque Big Baller une fois qu’il atteindrait la NBA.

