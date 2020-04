LaVar Ball dit que l’achat de Hawks par LaMelo Ball est «toujours en cours»

Après une avalanche de nouvelles concernant la vente des Illawarra Hawks la semaine dernière, les mises à jour se sont tues ces derniers jours. Le silence radio provient probablement de la ligue qui a négocié non seulement avec LaMelo Ball et son parti, mais aussi avec d’autres candidats.

Alors que le consortium Ball semblait autrefois être un leader dans le club-house, plus l’attente est longue, moins il semble probable qu’il sera le parti choisi. Mais alors que l’achat de l’équipe semble plus éloigné que jamais, LaVar Ball reste convaincu que l’accord sera conclu.

Dans une interview avec TMZ, LaVar est resté confiant dans la conclusion de l’accord, tout en discutant également de l’impact du rachat de la franchise par LaMelo.

«Ça continue. Comme je l’ai dit, à la fin de la journée… ce que tous mes garçons commencent à comprendre, une fois que vous avez tout cet argent et acheté tout ce que vous voulez, à la fin de la journée, tout ce que vous voulez vraiment faire est de vous assurer d’aider quelqu’un. Que ce soit une personne, dix personnes, cent personnes. Melo pense à ce terme “Wow, si je peux posséder cette équipe et en dire un peu avec les gars qui viennent et avoir l’opportunité que j’ai eue.”

«Beaucoup de gars sortent du lycée et ils iront là-bas dans la NBL et devinez quoi, vous n’allez pas briller comme ça. Il y a d’autres joueurs de lycée qui n’ont pas eu d’amour. Et Melo pourrait voir les choses différemment comme «Dang, vous arrivez à l’équipe de Melo, vous pouvez jouer.» Cela pourrait être différent parce qu’il y a un Américain là-bas maintenant. Donc, Melo regarde comme “Shoot, ils m’ont laissé faire mon truc et j’ai eu une chance. Je vais donner une chance au prochain gars. “”

La participation de LaMelo à la franchise pourrait ouvrir un pipeline pour les prospects à jouer en Australie. À l’heure actuelle, son succès avec Illawarra est déjà une raison suffisante pour que les prospects envisagent un itinéraire à travers le programme Next Stars de la ligue. Ball s’impliquer davantage dans la franchise ne pouvait que signifier de bonnes choses à cet égard.

Un autre aspect dont LaVar a parlé dans l’interview était de savoir dans quelle mesure l’achat de la franchise pourrait profiter à son avenir.

«Comment allez-vous jouer pour une équipe et vous finissez par essayer d’acheter l’équipe. C’est là que mes garçons écoutent et comprennent ce qu’est la propriété. Certaines personnes ne pensent pas si loin. Mais autant que je pousse mes garçons à leur faire comprendre ces autres choses, ils comprennent et c’est beau de voir ça. “

Pour aussi imprévu qu’un achat potentiel de Ball d’Illawarra soit, il pourrait s’agir d’un mouvement tout aussi avisé. S’il est géré de manière appropriée, cela pourrait être un énorme coup de pouce dans de nombreux aspects pour LaMelo.

.