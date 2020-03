LaVar Ball dit que LeBron James devrait remporter le prix MVP cette saison

Sans surprise, LaVar Ball a eu peu de choses positives à dire sur les Lakers de Los Angeles depuis que la franchise a distribué Lonzo Ball. Même pendant le temps de Lonzo avec les Lakers, LaVar était erratique à la fois en louant et en critiquant la franchise.

Pas un fan de Luke Walton, LaVar a affirmé qu’il avait perdu le vestiaire et l’a blâmé pour avoir ruiné son fils avant même que Lonzo ne soit échangé.

Il devrait donc être surprenant que LaVar ait quelque chose de positif à dire sur les Lakers actuels, même si cela venait avec un compliment en revers. Lors de son apparition sur The Undisputed, Ball a déclaré que LeBron James devrait être le MVP cette saison.

«LeBron devrait être MVP car ils ne feront rien sans lui. Sortez-le de l’équation, c’est une enveloppe. Il est toujours fort. Il est toujours rapide. Regardez ce qu’il fait, mec. “

LaVar fait un point juste dans les Lakers comptant fortement sur James. Les chiffres on-off pour James avec les Lakers cette saison ont largement montré son importance pour le violet et l’or. James détient la deuxième meilleure note nette des Lakers à 10,4 et est le seul Laker avec une note nette négative hors du court à -1,0.

Mais il est plus probable que LaVar n’adopte pas cette approche et utilise plutôt l’opportunité de faire un coup à la majorité des autres Lakers. Ball a également discuté du fait de jouer les Lakers dans une série éliminatoire et l’a utilisé comme une autre chance de frapper les joueurs non-James et Anthony Davis sur la liste.

«Je pourrais facilement battre les Lakers parce que je vais doubler son équipe et AD tout le match. Je me fiche de ce que Kuzma ou quelqu’un d’autre fait. Ils vont être tellement fatigués. LeBron, il va le soutenir, il est plus fort. Et ne le laissez pas aussi tirer sur ces trois. C’est une enveloppe alors. “

LaVar continuera probablement à avoir du ressentiment contre la franchise, car il n’a jamais été du genre à prendre la route haute et à laisser passer les temps passés. Pour l’instant, il devrait probablement se concentrer moins sur les Lakers et plus sur les pélicans de son fils et leurs espoirs en séries éliminatoires.

