LaVar Ball dit que les Knicks de New York sont les mieux adaptés pour LaMelo Ball

Alors que la saison de la NBA touche à sa fin, la prochaine destination de LaMelo Ball devient de plus en plus claire. Golden State reste clairement le favori pour décrocher la première place du tirage au sort tandis que Cleveland, Atlanta et New York se battent pour les trois prochaines places.

Compte tenu de la composition actuelle des quatre dernières équipes, le meilleur ajustement naturel serait les New York Knicks. C’est une équipe qui, selon Lonzo Ball, conviendrait parfaitement à LaMelo et une équipe sur laquelle LaVar appuie cette opinion.

Lors d’une apparition sur The Undisputed la semaine dernière, LaVar a été interrogée sur l’endroit qui serait le mieux adapté à LaMelo lors du repêchage de la NBA 2020.

«La meilleure solution à mes yeux est New York. Les Knicks de New York. Parce que je connais Melo. Melo est un grand gars de la ville. Il aime les lumières. Il aime ça. Il adorerait ça. Tout le monde parle du genre de chose de la ville. Cleveland, il vivait déjà à Cleveland. Il n’aime pas ce temps froid comme ça, surtout si vous n’allez pas être à l’intérieur avec beaucoup de lumières vives.

«Je pense qu’il est temps pour New York. J’ai l’impression qu’ils vont être le premier choix sur le fait qu’ils l’ont raté tant de fois et qu’il est temps que quelque chose de bien leur arrive. New York serait formidable pour lui. “

Fait intéressant, les Knicks sont l’une des équipes qui n’ont pas eu la chance de repérer Ball en Australie avant la fin de sa saison. Avec un front office en plein bouleversement alors que Leon Rose vient de prendre le relais, il n’est pas surprenant que Ball n’ait pas été repéré.

Mais la connexion de Rose fait une autre intrigue intrigante avec ses relations avec Creative Artists Agency, l’agence que les frères Ball avaient utilisée avant leur récent départ.

Ce n’est pas la première fois que LaVar fait part de son désir d’arriver à LaMelo à New York. Lors d’une apparition dans TMZ Live, LaVar a déclaré que son scénario de rêve serait que les trois frères Ball atterrissent sur les Knicks tout en étant entraînés par Mark Jackson. C’est un scénario de rêve étrange, mais c’est encore un autre lien entre LaMelo et les Knicks.

.