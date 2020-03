LaVar Ball dit que les Lakers perdraient en séries éliminatoires contre les Pélicans

Au cours des dernières semaines, les Pélicans et les Lakers ont offert un aperçu potentiel de la série éliminatoire avec une paire de jeux de haute intensité. Alors que les Pélicans ne sont pas actuellement dans les séries éliminatoires de la Conférence Ouest, la Nouvelle-Orléans a tournoyé dans les Grizzlies de Memphis au cours du dernier mois et ne reste qu’à 3,5 matchs de la huitième tête de série.

Beaucoup s’attendent à ce que les Pélicans, qui ont la force restante la plus facile du calendrier, attrapent les Grizzlies, qui ont la troisième force restante du calendrier et se qualifient pour les éliminatoires. Parmi eux, LaVar Ball, le père franc-parler du meneur de pelican Lonzo.

Lors d’une apparition sur Undisputed de la FS1, LaVar a non seulement garanti que les Pélicans participeraient aux éliminatoires, mais a également déclaré que la Nouvelle-Orléans battrait les Lakers en séries éliminatoires.

«Les Lakers vont perdre. C’est ce que j’ai dit. Laisse moi te dire pourquoi. Vous avez mon fils dans un mode différent. Vous ne l’avez jamais vu en mode éliminatoire. Et vous ne l’avez jamais vu en mode vengeance. N’activez pas Zo avec tous ces buteurs. “

La Nouvelle-Orléans a perdu les quatre rencontres contre les Lakers cette saison. Les deux premières rencontres ont eu lieu dans la partie pré-Sion du calendrier des Pélicans et ont comporté des matchs énormes d’Anthony Davis. Les deux réunions les plus récentes ont duré six jours et ont vu LeBron James mettre ensemble de grandes performances dans les deux.

Cela n’a pas dissuadé Ball de prédire un bouleversement, car il s’attend à ce que son fils et les Pélicans remontent d’un cran en séries éliminatoires.

«Je vois que tout se déroule parfaitement là où les Lakers ont pu continuer à battre tous les Pélicans quand ça ne compte pas et quand tous les billes sur la table, les choses vont changer. Nous allons vous renvoyer tôt chez vous. Et vous savez pourquoi mon fils va être connu? Bouleversant les Lakers.

“Vous savez comment vous jouez ces équipes et l’équipe est désolée, et ils jouent une bonne série et ils ne se soucient même pas du championnat tant qu’ils battent cette équipe.” C’est la devise. “

Ignorant la partie où Ball a fait allusion au fait que les Pélicans étaient une équipe «désolée», c’est une prédiction impétueuse typique de Ball. Pendant le segment, il a également noté qu’il enverrait des équipes doubles à la fois à James et à Davis pour les porter et vivre avec les résultats.

«Je pourrais facilement battre les Lakers parce que je vais doubler son équipe et AD tout le match. Je me fiche de ce que Kuzma ou quelqu’un d’autre fait. Ils vont être tellement fatigués. LeBron, il va le soutenir, il est plus fort. Et ne le laissez pas aussi tirer sur ces trois. C’est une enveloppe alors. “

Pour prédire une victoire en séries éliminatoires pour les Pélicans, il faudrait bien ignorer les résultats de la saison régulière. C’est aussi un peu prématuré car les Pélicans ne sont pas encore une équipe éliminatoire et auront une bataille dans les dernières semaines de la saison pour gagner la huitième tête de série.

Êtes-vous d’accord avec LaVar sur le déroulement d’une série éliminatoire? Faites-nous savoir ci-dessous!

