LaVar Ball dit que LiAngelo aurait été un choix de loterie

Alors que Lonzo et LaMelo Ball se sont révélés être des joueurs de calibre NBA, LiAngelo Ball a été loin de la marque pendant une grande partie de sa carrière amateur et professionnelle. Au milieu des frères Ball, LiAngelo a des compétences très différentes de celles de ses frères.

Alors que Lonzo et LaMelo excellent avec le ballon dans leurs mains en tant que gardiens du jeu, LiAngelo a plutôt été un tireur d’élite qui, en fait, complète les compétences de son frère.

LiAngelo, cependant, n’a jamais été un tireur particulièrement efficace et, par conséquent, a eu du mal à trouver une carrière professionnelle stable. Son incident en Chine a ajouté un nuage noir sur sa carrière et l’a retenu encore plus.

Cependant, il a finalement percé ces derniers mois, rejoignant d’abord l’affilié de la G League d’Oklahoma City en tant que joueur d’entraînement avant d’être prolongé et de signer un contrat de G League avec l’OKC Blue.

Lors d’une interview avec Forbes, LaVar a parlé de la signature de LiAngelo avec une équipe de la G League et de l’ampleur de l’accomplissement.

“Ce n’était pas un gros problème parce que voici la chose; tous mes garçons vont devenir pro. Gelo a donc pris une direction différente, ce qui signifie qu’il doit prendre un itinéraire différent. Mais ils ont tous coupé du même tissu. Si Gelo n’avait pas fait ce qu’il a fait, il aurait aussi été un choix de loterie. Ce n’est pas comme si j’allais avoir deux garçons vivant dans ma maison en disant: “Oh non, je ne vais pas travailler comme ça.”

LiAngelo était loin d’être un talent de niveau loterie et LaVar affirmant ainsi discrédite également le travail acharné que LiAngelo a mis pour entrer dans la G League. Passer d’un joueur d’entraînement à un contrat n’est pas une mince affaire. Dire que ce n’est pas grave car il est un talent de loterie diminue cela.

.