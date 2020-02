LaVar Ball dit qu’il n’a aucun regret sur la gestion de l’enfance de LaMelo

Le parcours de LaMelo Ball en tant qu’amateur a été aussi unique et extraordinaire que toute perspective avant lui. Plusieurs arrêts à l’étranger, des relais avec trois ligues professionnelles différentes et un sort avec une équipe de lycéens mélangés ont fait que Ball est constamment en mouvement depuis son retrait de Chino Hills.

Beaucoup ont critiqué LaVar pour sa gestion du cheminement de carrière de LaMelo. LaVar a récemment été confronté à ses décisions concernant LaMelo et à ses regrets. De façon typique de LaVar, un déni fougueux a suivi.

De Wide World of Sports:

“Un gars m’a demandé aujourd’hui, ne regrettez-vous pas l’enfance de Melo? Comment regrettez-vous l’enfance de quelqu’un, si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous êtes payé, vous obtenez ce que vous voulez et votre famille est toujours autour de vous. J’essaie de comprendre, où est la mauvaise partie? Les gens aiment aussi dire qu’il n’a pas eu une grande enfance parce que son père le lui arrache et le fait.

“Donc, tous ses amis qui sont allés au cinéma et sont allés dans les parcs d’attractions et les bals, ne conduisent pas à Lamborghinis ou G-Wagons à l’âge qu’il fait.” Parce que je lui dis ceci, “vous allez travailler dur”. C’est juste une question de quand vous le faites. Vous allez vous amuser au début ou vous casser le cul pour joindre les deux bouts et trouver un emploi. “

C’est un commentaire obtus remarquablement, mais convenablement, de LaVar. Ce n’est pas la première fois qu’il parle de l’éducation de LaMelo dans cette affaire. Dans chaque cas, LaVar a montré un manque apparent de compréhension, même fondamentale, des raisons pour lesquelles ses décisions auraient pu avoir un impact sur son fils.

Sur le terrain, LaMelo est passé de ne pas jouer en Lituanie à jouer une ligue bien en dessous de son niveau de talent dans la Junior Basketball Association. La meilleure chose qui soit arrivée à Ball était un retour aux États avec SPIRE Academy et une connexion avec Jermaine Jackson. C’est Jackson, un ancien professionnel lui-même, qui a contribué à la bonne carrière de Ball.

Hors du terrain, il n’est pas normal qu’un adolescent soit arraché du lycée et fait le tour du monde dans la nature qu’il a faite.

LaMelo devenant une perspective légitime de la NBA s’est probablement produite malgré les choix de LaVar ces dernières années.

.