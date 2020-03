LaVar Ball dit qu’il ne devrait pas être considéré comme un bagage pour ses fils

Alors que le processus de repérage du repêchage de la NBA 2020 s’est réchauffé, principalement en raison de la ligue elle-même en pause, LaMelo Ball est passé sous un microscope de plus en plus grand. Comme ce fut le cas lors du processus de pré-rédaction de Lonzo en 2017, le rôle de LaVar avec ses fils a été mis en avant.

Longtemps considéré comme l’inconvénient de rédiger l’un de ses fils, Ball a évoqué l’idée qu’il est considéré comme un bagage pour LaMelo. Dans une apparition sur Pardon My Take, Ball a offert l’un des quelques brefs moments de sérieux dans une interview satirique largement joyeuse.

“Non. Je ne pouvais pas être un bagage. Mais voici le truc. Si vous ne prenez pas mon fils (sur la base) de ce que vous pensez de moi, il n’est pas censé être là de toute façon. Je ne suis pas sur le terrain. Les gens aiment faire le récit “Oh, il a fait pression sur eux.” Non, non, non. Mes fils ne seraient pas là où ils en sont sans moi. “

Le même récit a été utilisé lorsque Lonzo entrait dans le projet. À cette époque, cependant, il était un peu plus incertain quel rôle LaVar tenterait de jouer dans la carrière de son fils.

Ce que l’on sait cette fois-ci, c’est que l’impact de LaVar sur la carrière de ses fils est minime. S’il s’exprime occasionnellement et exprime son mécontentement, bien qu’à l’échelle nationale, lorsque les choses tournent mal, cela s’est toujours arrêté là.

Les Lakers et les Pelicans se sont sentis à l’aise d’amener Lonzo dans la franchise, peu importe son père et les équipes ressentiront la même chose concernant LaMelo.

