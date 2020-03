LaVar Ball dit qu’il pourrait battre Zion Williamson en tête-à-tête

Avec la NBA et tous les sports à travers le monde à l’arrêt, LaVar Ball a intensifié pour combler le vide dans le cycle de nouvelles.

Vendredi, Ball a fait sa première apparition sur le podcast Pardon My Take et a répondu à une grande variété de questions. L’une des questions les plus amusantes qui a produit une réponse très en marque de Ball est venue lorsque l’hôte a demandé si Ball pouvait battre Zion Williamson.

“Arrête ça. Je vais tuer ce garçon. Il est trop petit … il est trop lent. Je suis trop rapide pour ce garçon. C’est un jeune homme. À mon heure de grande écoute, je le tuerais. Je suis beaucoup trop fort et rapide. “

Les deux hommes ont fait des va-et-vient en plaisantant sur le sujet avant que l’hôte ne devienne un peu plus sérieux et a demandé si, pendant le séjour de Ball à l’université de l’État de Washington, il aurait pu gérer jouer contre Williamson.

LaVar: “Et bien, si j’avais un entraîneur différent, il aurait du mal contre moi. Mais avec Kelvin Sampson? Oh, il nous tuerait.

Hôte: “Attendez, essayez-vous de faire virer votre ancien entraîneur?”

LaVar: «Un ancien entraîneur a été licencié? Il aurait dû être licencié. Après avoir laissé le Big Baller jouer pendant une saison? C’est alors qu’ils ont connu leur pire saison avec une moyenne de 2,2 points. Je n’ai joué que 2,2 secondes. Si j’avais joué plus longtemps, ils auraient été gagnants. Mais c’est sur le fait qu’il voulait montrer à quel point il est dur et ne pas jouer d’étalon. Vous devez libérer un étalon. Et c’est pourquoi leur bilan a été terrible. “

Williamson n’est que le dernier en date du nombre de joueurs que Ball dit pouvoir affronter en tête-à-tête. Le plus mémorable, Ball a déclaré à plusieurs reprises qu’il pourrait s’accrocher et vaincre Michael Jordan en tête-à-tête.

Bien que Williamson soit le coéquipier de Lonzo, ce n’est pas non plus la première fois que LaVar déclare qu’un membre de la famille Ball pourrait le battre en tête-à-tête. Le printemps dernier, LaVar a proclamé que LiAngelo serait également trop fort pour Williamson et pourrait le prendre en tête-à-tête.

