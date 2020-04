LaVar Ball donne la visite du manoir Big Baller à Nate Robinson

LaVar Ball n’a jamais hésité à montrer son somptueux domaine Big Baller et son manoir. Mais sa dernière visite de sa maison et de sa propriété était l’un des regards les plus uniques et intimes que les fans aient reçus à ce jour.

En partenariat avec The Players Tribune, Nate Robinson a pu visiter le domaine dans une nouvelle vidéo. La visite comprenait de nombreux arrêts célèbres, y compris le lustre de la marque Big Baller et la piscine de la marque Big Baller. Il comprenait également des arrêts dans d’autres parties de la maison alors que Robinson et Ball partageaient des conversations sur toutes sortes d’aspects de la vie, le basket-ball et tout ce qui se passait entre les deux.

La tournée a emmené la paire dans les couloirs du domaine Big Baller tandis que les deux couvertures SLAM discutées mettant en vedette les trois garçons il y a des années et une édition plus récente de SLAM qui présentait LaMelo Ball lui-même.

Ball et Robinson ont ensuite fait un voyage à l’étage dans la chambre principale où ils se sont assis et ont parlé du style extravagant de Ball, de ses commentaires impétueux et de ses accrochages avec d’anciens joueurs comme Michael Jordan ou Charles Barkley.

Les deux font un voyage dans l’arrière-cour pour voir la piscine, le green et le porche avant de reprendre une discussion détaillée sur l’éducation des enfants. Ball a donné des conseils à Robinson, qui est lui-même père, sur la paternité tout en expliquant les décisions qu’il a prises pour ses enfants.

C’est une interview aussi fascinante avec un côté plus franc de Ball qu’une visite du domaine du Ball.

