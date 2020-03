LaVar Ball explique la mentalité de la marque Big Baller

LaVar Ball a rapidement introduit l’expression «Big Baller» et la marque elle-même dans le paysage national. Après avoir été une personnalité inconnue il y a seulement quelques années, la famille Ball a sa propre émission de télévision Facebook et la marque est reconnue dans le monde entier, pour le meilleur ou pour le pire.

Ball a souvent plaisanté sur qui est et n’est pas Big Ballers après que sa marque a explosé. Vendredi, lors d’une apparition en podcast avec Pardon My Take, Ball a donné un aperçu de ce qui fait de quelqu’un un Big Baller et, pour une fois, il ne plaisantait pas.

“Ce n’est pas une question d’argent et tout ça. Le Big Baller est un état d’esprit. Si vous vous sentez bien dans votre peau et que vous êtes positif, vous êtes un Big Baller. Par exemple, si vous voulez quelque chose et que c’est difficile de l’obtenir et que vous finissez par l’obtenir? Tu es un Big Baller. Maintenant, si vous voulez quelque chose et que vous ne voulez pas y travailler, vous n’êtes pas un Big Baller. C’est pourquoi je dis à beaucoup de Big Ballers ici: «Vous êtes un Big Baller dans ce que vous faites.» Si vous vous sentez bien, c’est à vous. C’est ce qui fait de vous un Big Baller. “

Pour toutes les fautes de Ball, et il y en a plus que ce qui peut être compté, il est un spécialiste du marketing. La marque Big Baller est devenue une marque pertinente à l’échelle mondiale, même si elle est dans la première décennie de son existence. Maintenant, de nombreuses raisons pour lesquelles la marque et Ball sont populaires sont pour des raisons négatives – la force de Ball ou les échecs de la marque – mais cela a fait de la famille Ball l’une des familles les plus connues du monde du sport.

