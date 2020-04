LaVar Ball fait allusion à un nouvel accord de soutien sans contrat garanti

La poursuite de LaVar Ball de nouveaux athlètes, que ce soit dans la NBA ou la NFL, sera une bataille difficile pour diverses raisons. En plus de n’avoir aucun autre joueur sur les livres avec Big Baller Brand autre que ses fils, affronter de grandes marques établies comme Nike, Adidas et Under Armour, entre autres, sera une tâche ardue.

Par conséquent, Ball et son entreprise devront faire preuve de créativité pour persuader les athlètes de rejoindre l’entreprise. Lors d’une interview avec TMZ, Ball a révélé l’une de ses tactiques, qui impliquerait le paiement des athlètes de la marque Big Baller.

Au lieu d’offrir une convention, un contrat pluriannuel avec de l’argent garanti – Ball a utilisé l’exemple d’un accord de 10 millions de dollars sur 5 ans – il offrirait plutôt aux athlètes une part des bénéfices qu’ils réalisent pour l’entreprise.

«Mais mon approbation va être un peu différente. Et ce ne sera même pas comme un accord d’approbation. Les gars que je veux impliquer, je veux qu’ils croient en eux-mêmes, je vais donc leur donner 40% du profit de ce qu’ils font. »

Le ballon considère non seulement la structure unique comme un moyen pour les athlètes de parier sur eux-mêmes, mais aussi comme un moyen pour les jeunes joueurs de se familiariser avec les affaires et la propriété.

«La plupart des enfants noirs qui sont super talentueux, vous ne posséderez rien. C’est l’état d’esprit que nous devons changer. Si vous êtes à 90% de la ligue et que vous ne possédez toujours rien, cela vous fait parfois vous demander où vous devez regarder en arrière et vous dire “Wow, je pense que je veux être comme les propriétaires”. les propriétaires peuvent payer quatre ou cinq personnes à l’équipe 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, imaginez combien ils gagnent. Et ils ne jouent même pas. “

Aussi intéressante, unique et potentiellement rentable pourrait-elle être, cette idée est également sans précédent. Il serait difficile de déterminer les détails d’un accord comme celui-ci et il serait encore plus difficile de le faire compte tenu des difficultés de Big Baller Brand au cours de la dernière année.

Mais tout ce qu’il faut, c’est une seule personne pour faire le saut et faire confiance à Ball, à l’entreprise et à l’idée qu’elle prenne de l’ampleur. Et étant donné la capacité de Ball à parler des choses dans le passé, il serait difficile de parier contre lui si cela se produit.

