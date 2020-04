LaVar Ball insiste: “Il battrait Jordan à son apogée en 1v1”

Depuis que son fils Lonzo est devenu une star de l’UCLA et s’est inscrit au projet de 2017, LaVar Ball Il a été un élément central des médias liés à la NBA pour sa facilité à parler, les provocations qu’il lance et les controverses qu’il engendre. Peut-être le plus grand de toute sa “carrière” a été quand il a dit qu’il battrait Michael Jordan en 1v1, même avec les deux dans leur condition physique principale.

Bien que le temps soit passé et que l’on puisse penser que Ball le regretterait, non seulement il ne l’a pas fait, mais il est revenu pour plus. Dans un entretien avec The Players Tribune, LaVar a insisté sur le fait que “dans un 1v1, il tuerait Jordan, même à son apogée.” Le père de Lonzo, LaMelo et LiAngelo a averti qu’il pourrait ne pas être en mesure de gérer les Bulls complets, mais qu’en 1v1, il battrait Jordan “très vite et fort”.

De plus, selon LaVar, pour démontrer à quel point il était bon à l’époque en jouant au basket-ball, il a déclaré que «Jordan a aussi des enfants, pourquoi ne sont-ils pas aussi bons que les miens? Cela vous montre à quel point cela vient de moi »

LaVar Ball reste déterminé à battre Michael Jordan 1c1

