LaVar Ball ne sait pas si LaMelo Ball portera la marque Big Baller en NBA

La saga de l’avenir de LaMelo Ball avec Big Baller Brand s’est poursuivie jeudi avec un autre commentaire incertain. Le père LaVar Ball est apparu sur TMZ Live et a été interrogé sur l’avenir de LaMelo avec la société.

Plus précisément, on lui a demandé si LaMelo porterait des chaussures et des vêtements de la marque Big Baller dans la ligue après avoir été repêché très haut lors du repêchage de la NBA en juin. Pour la toute première fois, LaVar semble suggérer une certaine incertitude en la matière.

«Portera-t-il une chaussure de la marque Big Baller? Euh, je ne sais pas. Vous devrez rester à l’écoute pour ça maintenant. »

LaMelo est resté un agent libre de baskets pendant sa saison dans la Ligue nationale de basket-ball. Alors que LaVar proclame haut et fort que ses fils peuvent porter n’importe quelle marque, LaMelo n’a jamais porté ses chaussures MB1 ni les vêtements de la marque Big Baller.

Au lieu de cela, il a le plus souvent joué dans les chaussures de signature de Kevin Durant. De même, frère Lonzo n’a pas été repéré dans l’équipement de la marque Big Baller depuis longtemps car il a choisi de porter des chaussures Kobe Bryant tout en jouant.

LaMelo a été interrogé sur l’émission Facebook de la famille “Ball in the Family” sur son désir de continuer avec la marque l’année dernière et il est resté sans engagement. Depuis lors, il n’a rien fait pour signaler l’intention de renouer avec l’entreprise que son père avait lancée.

S’il choisit de ne pas s’engager dans la marque Big Baller, lui et son frère figurent parmi les plus grands agents libres de baskets depuis des années.

