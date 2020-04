LaVar Ball prévoit de cibler les meilleures perspectives de la NFL et de la NBA pour la marque Big Baller

Avec la relance de la marque Big Baller sans grande implication de Lonzo et LaMelo Ball à ce jour, LaVar Ball a déjà déclaré son intention d’ajouter d’autres joueurs à la marque. Bien que beaucoup aient pu supposer que cela signifiait d’autres joueurs et prospects de la NBA, Ball ne se limite pas à un sport.

Lors d’une interview avec TMZ, Ball a été invité à chercher des athlètes pour approuver la marque à laquelle il a révélé de grands projets pour l’avenir.

“C’est exactement ce que je vais faire. C’est là que les gens se font secouer. Ils ne pensent pas que je vais faire la même chose que n’importe quel autre vêtement de sport. Vous allez approuver et vous allez faire en sorte que certains gars fassent certaines choses.

«Vous entendrez certainement parler de moi pour le prochain repêchage de la NBA et de la NFL. Je vais approcher ces gars qui vont être les choix n ° 1 et n ° 2 que les gens vont faire la tête de leur franchise. “

La recherche de joueurs de la NFL pourrait être un grand marché pour Ball et la marque. En tant que sport le plus populaire du pays, même un joueur moyennement populaire de la NFL recevra plus d’attention que quelqu’un de modérément populaire en NBA.

Le problème sera d’amener la première personne de la NFL et de la NBA à faire le saut et à faire confiance à une entreprise qui n’a pas fait grand-chose pour justifier d’avoir cette foi. Au cours des 16 derniers mois, la société a connu un énorme scandale qui a failli entraîner la fermeture de la marque et a incité LaMelo et Lonzo à chercher ailleurs.

Ce sera difficile pour LaVar de convaincre d’autres joueurs, peu importe le sport, de rejoindre une marque à laquelle même ses fils ne semblent pas engagés actuellement. Mais tout ce qu’il faut, c’est une personne pour faire le saut et ouvrir la porte à d’autres pour emboîter le pas et si Ball peut encrer une perspective de premier plan, cela change la perspective de la marque.

