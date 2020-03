LaVar Ball prévoit de proposer une participation aux futurs athlètes BBB

Après un début médiatisé, la marque Big Baller est dans une situation désespérée. Avec le départ de Lonzo et LaMelo Ball de la marque, la figure de BBB franc LaVar Ball cherche des moyens de maintenir la marque à flot. L’une des solutions qu’il a proposées est d’offrir aux athlètes à venir qui signeront avec la marque une participation.

Larry Brown Sports a indiqué que LaVar Ball étend sa marque aux athlètes qui souhaitent collaborer. Il a expliqué que la marque ne visait pas uniquement à fournir à ses fils des vêtements de qualité et que son expansion auprès d’athlètes en dehors de sa famille immédiate était en préparation depuis longtemps.

«Je vais chercher la prochaine meilleure représentation des BBB et des athlètes. Pour commencer, je me suis principalement concentré sur mes garçons, et c’était la chose, et les gens pensaient que ça allait juste être mes trois garçons et c’est tout. Non, ils ont des superstars qui sortent chaque année, et je vais commencer à les approcher », a déclaré LaVar Ball à Taylor.

«Ça va être différent de ma part… Je vais offrir la propriété à ces prochains athlètes. C’est différent de l’approbation. Et lorsque cette approbation tombera, c’est ce qui va devenir le nouveau modèle commercial. »

Le BBB devrait être une marque intrigante avec laquelle collaborer pour certains athlètes. Elle a construit une présence pour ses produits, qu’ils soient positifs ou négatifs. Les fans de NBA savent que la marque existe, grâce à LaVar Ball.

Les produits qu’ils commercialisent – bien que ridiculement chers – ont reçu de bonnes critiques pour LaVar Ball. Certains athlètes seraient plus qu’heureux de prendre une photo avec le BBB.

Cependant, les joueurs qui décident de représenter la marque de LaVar Ball doivent également être conscients des controverses qui l’entourent. Lonzo et LaMelo ont laissé une marque qui a obtenu une bonne couverture médiatique. Lonzo a révélé ses raisons pour quitter la marque, le co-fondateur de BBB, Alan Foster, et les 1,5 million de dollars qui ont disparu depuis que sa mère est tombée malade.

Il sera intéressant de savoir si LaVar Ball sera en mesure d’attirer des joueurs avec ce mouvement. S’il parvient à faire tourner un athlète de grande renommée, la marque sera établie pour les années à venir.