LaVar Ball raconte le plan de rêve de ses fils sur Knicks entraînés par Mark Jackson

LaVar Ball a retrouvé son chemin devant une caméra et est rentré dans le cycle des nouvelles mardi. Le Big Baller original s’est assis avec TMZ aux côtés de Metta World Peace et Master P pour une conversation en table ronde.

Alors qu’une grande partie de la conversation était centrée sur le fait d’être tous des pères afro-américains et des pères de joueurs de basket-ball émergents, Ball a toujours trouvé son chemin pour faire une ou deux remarques bizarres.

La fin de la conversation a tourné vers le rôle actuel de Lonzo Ball avec les pélicans et les discussions actuelles de la NBA. Après que World Peace ait élevé Mark Jackson comme entraîneur potentiel des New York Knicks, Ball a dit ce qui suit:

«Il serait parfait pour New York. Il serait parfait. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu’il est de New York, c’est un meneur. Veuillez d’abord choisir mon fils (dans le brouillon). S’il est là-bas et qu’il emmène mes deux autres fils avec Mark Jackson, il va faire la même chose qu’il a fait à Golden State avec mes garçons. »

Il y a beaucoup à déballer. Tout d’abord, cela ferait en sorte que la troisième ou peut-être la quatrième équipe que Ball a rêvé que ses fils joueraient, à commencer par les Lakers avant de passer aux Phoenix Suns puis aux New Orleans Pelicans. Les rêves peuvent être difficiles à déterminer leur véritable signification, mais peut-être que Ball manque, enfin, la balle à ses rêves.

Les Knicks sont un point d’atterrissage viable pour LaMelo car ils sont actuellement à égalité au troisième rang du tirage au sort. Bien qu’il ait été récemment révélé qu’ils n’avaient jamais fait le déplacement en Australie pour repérer Ball, les Knicks auront amplement le temps de repérer et d’entraîner Ball dans les semaines précédant le repêchage.

Mais comme pour le reste de la famille Ball atterrissant à New York, la logistique n’a pas besoin d’être détaillée une fois de plus. LiAngelo passe actuellement son temps en tant que joueur d’entraînement de la Ligue G pour l’Oklahoma City Blue. C’est le plus haut niveau qu’il ait atteint dans sa carrière professionnelle.

Lonzo, quant à lui, est sous contrat avec les Pélicans jusqu’à au moins la saison 2021-22, et ce n’est que s’il refuse le free-agency restreint et accepte une offre de qualification d’un an avant d’entrer dans le free-agency sans restriction.

Jackson a aussi ses propres défauts. Alors que certains, comme LaVar, lui attribuent les bases de la franchise des Warriors, il convient également de noter que son départ a conduit presque exclusivement Golden State à se lancer dans l’une des plus grandes courses de l’histoire de la ligue sur plusieurs saisons.

Tout cela est un plan très stupide qui est peu probable au mieux, qui concerne à peu près les plans de LaVar.

