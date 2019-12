LaVar Ball relance la marque Big Baller avec une boutique éphémère en Australie

Après une interruption de neuf mois à la suite d'un scandale de blanchiment d'argent de grande envergure, Big Baller Brand est officiellement de retour. Samedi, Big Baller Brand a eu sa première boutique éphémère depuis le 6 juillet, lorsque la marque a été vue en train de faire une éruption lors d'un tournoi de volley-ball local.

Bien qu'il ne soit pas clair si Big Baller Brand se remet à vendre des chaussures pour 400 $, ils ont de nouveaux modèles de t-shirts avec le même logo qu'avant malgré le fait que la marque a changé de nom pour Big Baller Brand Inc. Quoi de neuf, cependant , est le nouveau slogan de Big Baller Brand: «La famille ne se sépare pas.»

Voici une photo de la boutique éphémère, gracieuseté de Big Baller Brand:

Lors d'une récente interview sur «The Big Chat» du Daily Telegraph Sport, LaVar – PDG et co-fondateur de la marque – a expliqué pourquoi il avait décidé de relancer la marque en Australie et non aux États-Unis:

«Habituellement, nous allions commencer ça à Los Angeles quelque part, mais je dis:« Vous savez quoi? Commençons à changer! Allons dans le pays d'en bas, l'Australie, et commençons. "Nous sommes les premiers à relancer la marque triple B et devinez quoi? C'est le meilleur endroit pour le faire. "

On ne sait toujours pas si Lonzo ou LaMelo sera directement impliqué dans la marque à l'avenir, mais le fait que la marque soit en train de redémarrer suggère que ce pourrait être le cas. Attendez-vous à une relance à part entière au cours de la nouvelle année.

