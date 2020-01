LaVar Ball taquine l’eau, les jantes et le dessin animé de la marque Big Baller en 2020

Alors que la marque Big Baller était silencieuse en 2019, LaVar Ball a taquiné une année 2020 beaucoup plus grande en préparation pour l’entreprise. Lors d’une table ronde à TMZ avec Metta World Peace et Master P, LaVar a révélé dans l’immédiat certains projets pour Big Baller Brand qui sont loin de la portée des vêtements et des vêtements.

«En avril, j’ai fait sortir de l’eau, de l’eau de la marque Big Baller. Ce sera dans 2 500 magasins. Deux mois après, j’ai des jantes et des pneus qui sortent. Jantes et pneus Big Baller Brand. Si vous avez une Corvette ou une Ferrari, procurez-vous des Big Baller Brand ZO2. Si vous avez un camion à gros cul, le plus fort de mon deuxième fils, c’est le Big Ball Brand G3s. Si vous avez un hybride, ce sont les MB1 de la marque Big Baller, c’est LaMelo. »

L’eau de Big Baller Brand n’est pas nouvelle puisqu’elle est sortie fin 2018 et début 2019. Mais comme Big Baller Brand a pris du recul suite aux allégations entourant Alan Foster, les bouteilles d’eau ont quitté les étagères aussi vite qu’elles y sont allées.

Les jantes et les pneus de la marque Big Baller sont aussi loin dans le champ gauche que tout ce qui est imaginable et c’est un produit qui devra être vu pour être cru compte tenu de son caractère extravagant.

Mais ce n’est pas la seule chose que LaVar a taquiné lors de la table ronde, car un projet beaucoup plus ambitieux pourrait également être en préparation.

“Je parle avec des gars, ce sera une autre chose qui pourrait vous frapper à la tête, qui pourrait faire sortir un dessin animé. Ce dessin animé va être incroyable. C’est ce qu’on appelle, “Mission Impossi-Ball”. Je suis comme un type de Charlie Angels. Mes garçons sont des basketteurs de jour et des super-héros de nuit. »

Avec la famille ayant déjà une série Facebook réussie dans «Ball in the Family», un dessin animé pourrait être une prochaine étape logique. Mais les dessins animés nécessitent beaucoup plus de personnes que la diffusion d’une série de téléréalité, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile à réaliser.

Mais presque personne ne s’attendait à ce que la marque Big Baller soit aussi grande qu’elle l’est maintenant, même avec les complications de l’année dernière. Et avec une famille unique qui a trois fils qui jouent au basket-ball très réussis, un dessin animé pourrait fonctionner.

