LaVar Ball veut que LaMelo Ball se rende à New York

Un an après avoir repoussé RJ Barrett, un joueur hors du commun avec le troisième choix du repêchage de la NBA 2019, les Knicks de New York sont prêts à redevenir une équipe de loterie – ne s’améliorant que progressivement depuis la campagne 2018-2019. Une des meilleures perspectives qui pourraient atterrir dans la Big Apple est le lycée de China Hills et les Illawarra Hawks de la NBL gardent LaMelo Ball, pour le plus grand encouragement de LaVar Ball.

Le patriarche du Ball a déclaré mardi à Undisputed de Fox Sports 1 “qu’il est temps que quelque chose de bien arrive aux Knicks”.

LaVar Ball choisit où il voudrait que LaMelo aille n ° 1 au classement général: "Il est temps que quelque chose de bien arrive aux Knicks."

Les Knicks sont encore loin du basketball compétitif malgré la défaite de James Harden, Russell Westbrook et des Houston Rockets à domicile lundi soir. Barrett, âgé de 19 ans, a mené son équipe avec un score de 27 points à égalité en carrière et le seau de feu de sécurité dans les dernières secondes, mais il est clair qu’il a besoin de plus d’aide.

Melo, 18 ans, est le plus jeune frère de l’actuel meneur des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Lonzo Ball, l’ancien espoir des Bruins de l’UCLA qui a été choisi deuxième par les Lakers de Los Angeles lors du repêchage de 2017.

LaMelo Ball est actuellement réparti dans cette zone, et il pourrait atteindre le n ° 2 comme son frère ou plus bas dans le top 10. Les Knicks, selon toute vraisemblance, rédigeront dans cette plage.

L’enfant du Ballon du milieu, LiAngelo, a également fait les gros titres mardi alors qu’il s’apprête à signer un contrat avec une équipe de la G League. LiAngelo a quitté la route traditionnelle de la NCAA pour jouer professionnellement à l’étranger et dans la ligue JBA de son père, plus tard dans le repêchage de 2018.

La cible potentielle du projet des Knicks, LaMelo, a rejoint le chemin du collège en sautant en jouant professionnellement en Australie la saison dernière avant de se meurtrir le pied. Il a par la suite remporté le prix de recrue de l’année de la NBL.