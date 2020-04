LaVar Ball voit ses fils comme le visage de la NBA dans un avenir proche

Avant que le calendrier sportif mondial ne s’arrête à la mi-mars, LaVar Ball semblait prêt à réaliser un autre exploit improbable. Avec LiAngelo trouvant sa place dans la Ligue G, Lonzo éclatant avec les Pélicans et LaMelo apparaissant destiné à être un choix parmi les cinq premiers au repêchage de la NBA 2020, les trois fils devaient jouer de manière professionnelle avec le tir à chacun dans la ligue .

Jamais celui qui vise petit, LaVar n’est pas réglé avec chacun potentiellement dans la ligue mais vise déjà plus grand encore. Lors de sa visite à domicile avec Nate Robinson pour The Player’s Tribune, Ball a été invité par Robinson à dire ce qu’il voyait pour l’avenir de ses fils.

“Je vois mes garçons, dans un futur proche homme, ils vont être le visage de la NBA. Tout le monde essaie de créer les trois grands. Ils sont les trois grands depuis qu’ils sont bébés. Et les gens me disent “Mec, tu connais les chances que tes trois garçons fassent partie de la même équipe?” Et je dis “Ouais, probablement les mêmes chances que j’entre en NBA avec ma propre marque.” ne me dites rien sur aucune chance. “

Même avec Lonzo qui fleurit et s’améliore cette saison, il est difficile de le voir jeter une lumière plus brillante que son coéquipier Zion Williamson. LiAngelo, quant à lui, aura du mal à trouver un rôle cohérent dans la ligue.

LaMelo présente la meilleure, et probablement la seule opportunité, pour LaVar d’avoir un fils qui pourrait être un visage de la ligue de toute façon. Positionné comme le choix n ° 1 potentiel, LaMelo a le plus grand pouvoir de star de tous ses frères et pourrait être le plus habile.

Faire entrer trois fils dans la ligue est un énorme exploit en soi. Même si Ball, toujours optimiste, vise encore plus haut, cela ne devrait pas diminuer ce que lui et ses fils ont pu faire jusqu’à présent.

