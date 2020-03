L’avenir des Hawks d’Illawarra incertain, la ligue pourrait intervenir

Bien que LaMelo Ball et les yeux du monde entier se soient concentrés sur eux la saison dernière, l’avenir des Illawarra Hawks semble sérieusement mis en doute. Avec l’effondrement du groupe de propriété actuel et le personnel et le front office incertains de l’avenir, comme le rapporte Illawarra Mercury, la NBL semble prête à intervenir et à prendre le contrôle de la franchise.

Mardi, la ligue a publié une déclaration sur le statut de la franchise.

«La NBL travaille en étroite collaboration avec les principales parties prenantes pour assurer la viabilité continue du club de fondation, les Hawks d’Illawarra.

«Nous sommes en pourparlers en cours avec les propriétaires des Hawks et de l’Australian Basketball Players Association (ABPA) et nous travaillons avec eux en ces temps difficiles pour tous les sports et les affaires en ce moment.

«Nous nous engageons à ce que le club reste dans la NBL et la ligue interviendra et exploitera la licence si une résolution n’est pas trouvée à court terme. Cependant, comme c’est le cas avec de nombreux clubs dans différents sports, le personnel peut être démis de ses fonctions au cours de cette période. »

Cette saison, Illawarra a connu une énorme augmentation de pertinence et de popularité avec Ball sur la liste. L’équipe a participé aux matchs de basket-ball les plus regardés et les plus fréquentés de l’histoire de la ligue au cours de la saison 2019-2020.

Cependant, cela ne semble pas avoir été suffisant pour maintenir les Hawks à flot sans ballon. Alors que la saison touche à sa fin, l’avenir du groupe de propriétaires des Hawks est de plus en plus mis en doute.

Ces dernières années, la NBL a dirigé la franchise Brisbane Bullets devant un groupe de propriété dirigé par les États-Unis, composé de l’ancien garde de la NBA, Kevin Martin. À l’heure actuelle, il semble que les Hawks pourraient bientôt emboîter le pas.

