L'avion des Cowboys n'a pas pu voler après leur défaite contre les Eagles et nous avons des blagues

Dimanche n'était pas un grand jour pour les Cowboys de Dallas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont allés à Philadelphie et ont perdu 17-9. C'était aussi un match extrêmement important, qui aurait remporté le NFC East pour les Cowboys s'ils avaient gagné.

Au lieu de cela, les Eagles sont maintenant aux commandes du titre de division et s’ils gagnent contre les Giants la semaine prochaine, ils se qualifieront pour les séries éliminatoires. Pendant ce temps, Dallas aurait besoin d'une défaite des Eagles et de battre Washington la semaine prochaine pour se qualifier.

Comme si la défaite n'était pas assez embarrassante, les Cowboys ne pouvaient même pas quitter Philly après le match. Lorsque Dallas a tenté de rentrer au Texas, l'avion n'était apparemment pas assez sûr pour voler:

ALERTE: Mettre un capuchon merdique lors de la soirée #Cowboys à Philly: l'avion charter de l'équipe a été jugé «non viable» pour le vol de retour vers DFW. Les officiels de l'équipe travaillent pour trouver un autre avion. Pour de vrai. pic.twitter.com/7FLnaP3CpQ

– mike fisher ✭ (@fishsports) 23 décembre 2019

Un autre rapport a ajouté que l'avion avait «des problèmes mécaniques».

Les blagues à propos de tout cela s’écrivent.

C'est assez approprié pour cette équipe tbh, cette équipe des Cowboys n'a même pas pu casser l'avion aujourd'hui! La défense de Philly a limité l'offensive des Cowboys à seulement trois buts sur le terrain.

On pourrait dire qu'il n'y a pas de touché pour les Cowboys aujourd'hui.

J'espère également que Jerry Jones tire un ancien Pat US Haden AD USC et licencie Jason Garrett sur le tarmac comme il l'a fait à Lane Kiffin. Les Cowboys vont voler sur un plus petit avion. Je dis juste, tirer Garrett sur le tarmac et lui faire trouver son propre chemin pour résoudre ce problème, Jerry!

Les #Cowboys ont apparemment besoin de rentrer chez eux dans un petit avion, après leurs problèmes avec l'avion charter original. Ils peuvent donc accueillir moins de personnes à bord.

Je peux penser à un moyen de réduire les chiffres …….

– Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) 23 décembre 2019

C'est voler Fly Eagles, pas voler Cowboys voler, juste dire!

En outre, ceci est une vraie déclaration:

Pour l'instant, il semble que les Cowboys soient coincés dans la ville des plus grands rivaux de leur équipe jusqu'à nouvel ordre.

JE SUIS DÉSOLÉ POUR CRIER, MAIS L'ÉQUIPE EST ACTUELLEMENT ASSISE SUR LES BUS LOL:

Les Cowboys sont prêts à quitter Philadelphie après la défaite d'aujourd'hui, mais ils ne le peuvent pas. Les problèmes d'avion les ont toujours dans les bus à Lincoln Financial Field. Le jeu s'est terminé il y a plus de deux heures. La compagnie aérienne travaille pour résoudre le problème. Mais en ce moment, l'équipe est bloquée.

– Michael Gehlken (@GehlkenNFL) 23 décembre 2019

Vous ne pouvez vraiment pas inventer ce genre de choses, les amis. Je ne peux pas attendre le documentaire ESPN 30 for 30 sur Cowboys planegate dans 10 ans!