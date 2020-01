Le banc de Boston devrait viser le tir, en marquant via le commerce

Les Boston Celtics ne corrigeront pas leurs récents problèmes en échangeant l’un de leurs partants.

Bien qu’il puisse être dans le meilleur intérêt des Celtics d’explorer le retour qu’ils pourraient obtenir pour l’attaquant vétéran Gordon Hayward, une telle décision concerne moins son jeu récent.

Il s’agirait davantage de la gestion des effectifs et de la maximisation de la responsabilité confiée aux ailes Jaylen Brown et Jayson Tatum, ce qui pose alors la question – y a-t-il des choses derrière cette séquence perdante qui peuvent être corrigées avec un échange?

La réponse courte est oui, mais aussi non.

Abordons d’abord le «non». Les fautes défensives et le jeu non engagé – particulièrement tôt – ont été un problème, peut-être le problème dans toutes les pertes sauf peut-être contre les Milwaukee Bucks.

Ils ont gagné autant grâce à un talent supérieur qu’à l’exécution, bien qu’il y ait un argument à faire valoir que Boston aurait peut-être réussi à bouleverser s’ils étaient sortis un peu plus cohérents.

Et nous avons vu cette équipe sortir avec ce niveau d’intensité, avec beaucoup de victoires de qualité cette saison contre des formations de niveau éliminatoire.

Pas besoin d’échanger pour obtenir le niveau d’énergie et l’adhésion dont ils auront besoin en défense – ils l’ont déjà démontré. Mais ils n’ont pas fait grand chose en matière de score au banc, et cela ne devrait pas être une grande surprise.

Maintenant pour le «oui».

Le score au banc a été un problème grave pour les Celtics, qui n’ont pas de menace constante hors du banc, à l’exception des vétérans Marcus Smart et Enes Kanter, et même alors, les deux ont eu des étirements difficiles, particulièrement récemment.

Comme le note Jay King de l’Athletic, l’attaquant de réserve Semi Ojeleye mène le tir à 3 points de l’équipe depuis le banc avec 21 points à 3 points.

Pour la saison.

Smart a tenté plus (et fait la moitié!) Lors de son dernier match. De toute évidence, cela n’est pas viable, avec une grande partie du jeu sans plusieurs entrées sur le sol ressemblant plus au basket des années 1990 que tout le monde devrait être d’accord avec en 2020.

De plus, il n’y a pas un seul joueur en dehors des débutants qui se situe en moyenne au nord de dix points par match, et seulement deux joueurs tirent mieux que .350 depuis l’aile profonde Javone Green à 35,3% et Ojeleye à 36,2%.

Le duo prend deux tentatives combinées de 3 points par match.

Il y a eu une multitude d’articles sur les propositions commerciales visant à relancer les cinq premiers de Boston, et certains d’entre eux pourraient même être une bonne idée.

Mais pour que les Celtics prennent vraiment une décision à la fois réaliste et susceptible d’avoir un impact sur la victoire, la consolidation de certains talents en déplaçant certains joueurs de fin de banc aidera considérablement.

Il est peu probable que l’équipe ramènera ses sept recrues la saison prochaine de toute façon, et pourrait obtenir un coup de pouce en acquérant les contrats des joueurs qui pourraient aider au cours d’une saison que l’équipe tentera probablement de concurrencer et d’allonger le temps de jeu pour joueurs qui pourraient avoir un impact.

Donc, alors que l’avenir de Hayward en vert et blanc est certainement une conversation qui vaut la peine d’avoir, si c’est une discussion commerciale sérieuse que nous cherchons à aborder, le meilleur endroit pour commencer est la deuxième rotation des unités.

