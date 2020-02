Le Barça a pris un coup d’autorité à Moscou (80-82)

Il Barça Lassa Il pouvait enfin respirer après un crash sans frein qui avait mis fin à Pesic avec la langue sortie. L’équipe catalane s’est écrasée dans la Copa del Rey tenue à Malaga pour la perte de la Panier de Valence et il n’y a rien de mieux qu’une victoire en Euroligue pour mettre fin aux fantômes. L’ensemble du “ culé ” était au niveau attendu de lui et a agressé Moscou sept ans plus tard, ce qui signifie également mettre fin à une mauvaise séquence sur les terres russes grâce à un magnifique match de Nikola Mirotic.

Bien que hispanomontenegrin n’ait pas eu trop de succès dans le tournoi ‘k.o.’, dans la compétition européenne, il a frappé la table pour réclamer l’un des meilleurs joueurs du Vieux Continent. Au-dessus de la corne, les anciens pélicans de la Nouvelle-Orléans lui ont donné le triomphe des Blaugranas grâce à un superbe coup en suspension avec une torsion qui a fait la gloire du Barça et fait taire le pavillon d’un CSKA de Moscou qui n’a pas du tout facilité les choses.

Victoire importante aujourd’hui! Beau travail de toute l’équipe pour ajouter la septième consécutive à @euroleague. C’est la voie à suivre. Désireux de jouer dimanche au Palau devant nos fans. # ForçaBarça —- pic.twitter.com/y9usZltofN

– Nikola Mirotic (@ NikolaMirotic33) 27 février 2020

L’équipe russe n’a pas connu son meilleur départ et le Barça a commencé à prendre ses distances dans l’électronique, mais celles de Dimitrios Itoudis ont appliqué et mis les batteries en défense pour réduire la différence. Au deuxième trimestre, les sections locales ont fait un pas en avant et ont pris la tête pour la première fois dans le choc. Un basket de transition qui a laissé l’équipe Pesic un peu épuisée, qui a été confiée à Mirotic et, cette fois, cela a bien fonctionné.

Hilliard et Hacket étaient un vrai cauchemar, mais la septième cavalerie est arrivée et Higgins et Brandon Davis ont mis leur combinaison et ont essayé de suivre le rythme de Nikola. Au final, un génie a tout décidé et laisse le Barça de bon goût, même s’il doit gravir une marche s’il veut opter pour quelque chose d’important.

.