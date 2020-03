Le Barclays Center pourrait être fermé pendant des mois

Le maire de New York, Bill de Blasio, s’est adressé aux médias jeudi en réponse à l’épidémie de COVID-19 qui a été gérée de manière très différente depuis que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif à la maladie mercredi.

Le maire de Blasio a déclaré l’état d’urgence à New York.

Andrew Cuomo, gouverneur de l’État de New York, a interdit les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible, selon CNBC. Étant donné que de Blasio pourrait voir cela comme une crise de six mois, le maire pourrait voir le Barclays Center et le Madison Square Garden fermés pendant des mois.

de Blasio a déclaré que des mises à jour régulières seront fournies, mais que des changements majeurs devraient être attendus au jour le jour. Il a également ouvert sa conférence de presse en disant:

Les dernières 24 heures ont été très, très décevantes. Littéralement, hier matin, il y a longtemps. Hier, nous avons eu beaucoup d’informations en une journée et beaucoup de choses ont changé à ce moment-là, puis hier soir, il semblait que le monde avait basculé en quelques heures seulement.

.