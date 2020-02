Le baseball universitaire n’a eu besoin que d’un jour pour nous donner la pire éjection de 2020

L’Université du Michigan n ° 13 a battu le Vanderbilt n ° 2 dans un rematch émouvant des finales des World College Series 2019 grâce à un neuvième tour à domicile du premier but de base Matt Mattmidt. Les Wolverines ont désigné le frappeur Jimmy Obertop n’était pas là pour regarder la finale, cependant.

C’est parce que l’arbitre du marbre Ramon Armendariz l’avait éjecté immédiatement après le dinger de Schmidt à cause de ceci:

Obertop a pris une grève appelée avec laquelle il n’était pas d’accord, a touché vaguement la saleté derrière le marbre, où le terrain aurait pu se trouver, et a été rapidement jeté pour son … insolence? Légère traînée de la chauve-souris? Une retenue prudente en fin de match serré entre deux des meilleures équipes de la NCAA?

Les rediffusions du réseau MLB se sont plongées dans la question parce que, comme prévu, personne n’était sûr de ce qu’Obertop avait fait pour se faire jeter – même pas le receveur de Vandy CJ Rodriguez, qui semble assez confus par toute l’affaire. À moins que le étudiant de première année ne soit un ventriloque, il n’a pas dit un mot à Armendariz. Mais il a peut-être commis le péché le plus grave de tous (envers les puristes du baseball et littéralement personne d’autre): être visiblement en désaccord avec l’arbitre.

Les gars, si vous tracez une ligne dans la terre où vous pensiez qu’un terrain se trouvait après une grève appelée, vous êtes jeté 99 fois sur 100.

Je suis surpris que tant de gens trouvent cela controversé. C’est une façon assez flagrante pour un joueur de montrer un arbitre. Il sait ce qu’il a fait. https://t.co/u2oMXNjVAA

– Nick Cole (@NickColeSports) 15 février 2020

Mais ce n’était pas Ichiro montrant un ump en dessinant correctement la trajectoire d’un coup de pied mal appelé trois dans la terre. C’était une simple pression qui n’était peut-être rien de plus qu’un batteur de première année qui se réinitialisait au milieu d’une situation tendue dans le premier match significatif de sa carrière universitaire.

Cela signifiait qu’il ne pouvait pas s’asseoir dans l’abri avec ses coéquipiers alors que le Michigan réalisait deux grands jeux défensifs au bas du neuvième, puis a abandonné un coup de drag-bunt et une paire de coups pour charger les bases dans leur match d’ouverture de la saison ( le baseball universitaire est sauvage). Closer Isaiah Page a provoqué un vol de fin de match dans une situation tendue, mais Obertop n’a pas pu célébrer la revanche de vendredi alors que ses Wolverines ont égalisé leur série 2019-2020 avec les Commodores à deux matchs chacun. Cela a dû attendre jusqu’au vestiaire, tout cela à cause d’un petit coup de batte.

Être arbitre est un travail difficile et totalement ingrat. Appeler des balles et des grèves serait déjà assez difficile sans savoir que vous êtes le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas dans un jeu. La vie en jeu d’un arbitre doit être éprouvante et désagréable,

Cela dit, il est assez difficile de sympathiser quand ils commencent à tirer des trucs comme ça.