Le BIG3 d’Ice Cube veut mettre les joueurs en quarantaine et enregistrer une émission de télé-réalité en avril au cours de l’arrêt du coronavirus

Avec presque tous les sports fermés dans un avenir prévisible, le BIG3, la ligue trois contre trois dirigée par Ice Cube, espère faire un pas.

La saison régulière de deux mois du BIG3 est toujours prévue pour le 20 juin, mais Ice Cube et son partenaire commercial Jeff Kwatinetz veulent filmer un tournoi de présaison de trois semaines fin avril ou mai comme une sorte de terrain d’essai, ont déclaré des sources à The Action Network.

Ce n’est pas encore fait, mais l’idée est de mettre en quarantaine 16-22 joueurs ensemble dans une grande maison dans un endroit privé à Los Angeles et de construire une scène sonore dans le même complexe pour que les joueurs puissent jouer. Tout serait capturé sur caméra, style télé-réalité

Une équipe de production squelette serait logée séparément dans une autre maison pendant la même durée spécifiée que les joueurs.

L’idée serait de tester de manière proactive les joueurs et l’équipage avant de les mettre en quarantaine. Cela dépend de la disponibilité de suffisamment de tests. À l’heure actuelle, il y a encore de la montée en puissance pour tester les malsains.

“Nous pensons que nous avons les bons protocoles en place”, a déclaré Kwatinetz à The Action Network. Il a ajouté qu’il discutait avec des partenaires télévisés qui transformeraient le tournoi en une émission de téléréalité et le diffuseraient dans le monde entier.

Le tournoi, qui a duré trois saisons, a déjà connu de grands noms tels que Nate Robinson, Mike Bibby, Joe Johnson et Brian Scalabrine.

Bien qu’il s’agisse d’un projet privé, il s’agit d’un événement de grande envergure qui pourrait éventuellement attirer l’attention des autorités étatiques et fédérales.

La NBA ne devrait pas revenir avant la mi-fin juin au plus tôt, selon les rapports. Le CDC a conseillé que tous les événements qui nécessitent des foules de plus de 50 personnes soient reportés d’au moins les huit prochaines semaines.

La Californie, l’État le plus peuplé, compte actuellement le troisième cas de COVID-19 dans le pays (997), derrière New York (5 367) et Washington (1 377), selon les dernières données.