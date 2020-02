Le boeuf des jeunes Grizzlies avec Andre Iguodala, a expliqué

Nous ne savons pas avec certitude qu’André Iguodala est contrarié que les Grizzlies de Memphis ne l’aient toujours pas échangé ou racheté son contrat. Le fait que David Aldridge de l’Athletic ait rapporté lundi que, selon des sources de la ligue, Iguodala est prêt à siéger toute la saison s’il n’est pas libéré ou échangé à une équipe de sa liste de préférences indiquerait que le camp d’Iguodala est, au minimum, agité par rapport aux Grizzlies ‘l’inaction.

Nous savons que lorsque Memphis a acquis Iguodala au cours de l’été dans le cadre du plafond de salaire des Golden State Warriors, une sorte d’accord a été conclu entre les Grizzlies et Iguodala qui lui permettrait de ne pas se présenter au Tennessee car la franchise recherchait un concurrent plus compétitif. équipe pour lui sur le marché du commerce. À notre connaissance, Memphis n’a jamais dit à Iguodala qu’il le libérerait si un échange ne pouvait pas être trouvé rapidement après le début essentiel de la saison des rencontres d’échange à la mi-décembre. En parlant aux journalistes, Memphis a estimé qu’ils s’attendaient à échanger le MVP de la finale 2015 pour un choix de première ronde.

Memphis était censé être terrible cette saison, construisant une jeune équipe autour de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Au lieu de cela, Memphis est plutôt bonne – la graine n ° 8 en ce moment, car Morant ressemble à une star à court terme et à l’alignement autour de lui s’accorde bien. Les Grizzlies ont été la plus grande surprise de la saison et s’affrontent actuellement au premier tour des éliminatoires contre les équipes les plus intéressées par Iguodala (les Lakers ou les Clippers).

La situation a changé. Iguodala veut toujours sortir, et le rapport d’Aldridge a relancé cette conversation. Quelqu’un a interrogé lundi soir un des jeunes leaders des Grizzlies, Dillon Brooks. Et Brooks l’a dit.

Morant a retweeté la version courte de la citation de Brooks avec un emoji approbateur. Et puis il a aimé un tweet d’un rappeur de Memphis qui disait simplement «F-k Iguodala» – sauf non censuré.

De toute évidence, les jeunes Grizzlies sont aggravés par le fait qu’Iguodala recueille un chèque de paie de l’organisation pour rester à l’écart et, d’une certaine manière, est toujours en colère que l’équipe ne fasse pas ses enchères. Pendant ce temps, ils travaillent la queue pour l’organisation, pour la ville, pour les fans. L’aggravation de l’histoire bouillonnante d’Iguodala et de l’interrogation sur un mec que la plupart d’entre eux n’ont probablement jamais rencontré est tout à fait juste. Ils devraient être aggravés.

La propre aggravation d’Iguodala, en supposant qu’elle existe (ce que nous supposons sur la base du rapport d’Aldridge publié au début de la semaine d’échéance des échanges), est compréhensible mais ne suscite pas de sympathie. Il y a quelques années, Iguodala a signé un accord coûteux et pluriannuel avec les Warriors. Il n’était pas admissible à une clause de non-échange. Il savait que cela pouvait arriver, qu’il pouvait être échangé à une équipe qu’il n’avait pas choisie. (Il a même plaisanté sur le fait d’être échangé à Memphis!) C’est la vie dans la NBA. C’est peut-être le plus difficile d’être un joueur de la NBA bien payé: l’instabilité. De nombreux joueurs sont échangés chaque année. Iguodala a déjà été échangé. Ça arrive. La plupart des joueurs rapportent et jouent, pas pour négocier un congé sabbatique à fort prix. Le fait qu’Iguodala ait pu le faire témoigne de sa stature, des effets de l’ère de l’autonomisation des joueurs et des faibles attentes de Memphis pour la saison.

Lorsque Memphis a acquis Iguodala et a convenu qu’il n’avait pas besoin de faire partie des Grizzlies, nous ne savons pas exactement, le cas échéant, quelles promesses ont été faites. Mais nous savions qu’il y avait un marché pour Iguodala, et nous savions que Memphis n’avait aucun besoin pressant d’accélérer le processus. Ils ont le pouvoir. Iguodala non. Memphis ne semble pas vouloir qu’il joue pour l’équipe, et l’équipe – comme chez les joueurs – est clairement hors de toute perspective qu’il se joigne à la course d’étirement.

Une menace de s’asseoir toute la saison si elle n’est pas échangée avec une équipe sur sa liste n’est pas vraiment une menace du tout. C’est comme un colocataire qui ne nettoie jamais la salle de bain, menaçant d’arrêter de nettoyer la salle de bain s’il n’obtient pas de loyer. Il n’y a pas de dents. C’est une fausse menace. Le camp d’Iguodala sait sûrement qu’il a peu d’effet de levier, et remuer le pot est tout ce qu’il peut vraiment faire à ce stade.

Considérez le pot remué. Mais les réactions des jeunes Grizzlies ne sont probablement pas celles que Team Iguodala avait en tête. L’un des basketteurs les plus intelligents et les plus sages de sa génération est illuminé par les stars de la jeune équipe la plus excitante de la NBA. C’est comme regarder un vieux essayer de tester des adolescents sur Internet. Mauvaise idée, mec. Mauvaise idée.