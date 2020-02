Le bœuf écharpe des Raptors a culminé avec une bataille de mode d’avant-match

Serge Ibaka et OG Anunoby des Raptors de Toronto sont devenus les stars accidentelles d’un clip vidéo viral plus tôt cette semaine quand ils ont été filmés dans un magasin de vêtements se disputant la mode. Le clip entier est délicieux, mais une ligne en particulier a fait son chemin.

Comme le suggère Anunoby, âgé de 22 ans, il a enseigné à Ibaka, 30 ans, comment s’habiller, il suit la façon dont il a influencé le style de son coéquipier plus âgé. Ibaka rejette toutes les suggestions jusqu’à ce qu’Anunoby se rattrape sur un vêtement particulier: “et les foulards?”

Cela mène au grand échange final, où Ibaka s’exclame: «Je ne m’habille pas, OG. Je fais de l’art, mon frère!

Alors que les Raptors sont arrivés pour leur match contre les Indiana Pacers mercredi, Ibaka et Anunoby se sont présentés en faisant un signe de tête pas si subtil à leur argument. Voici la beauté:

Anunoby pensait qu’il fléchissait son jeu d’écharpe jusqu’à ce qu’Ibaka apparaisse portant une fichue couverture king-size enroulée autour de son cou. Comment est-ce pour être un influenceur de foulard?

Les observateurs astucieux d’Internet se souviennent de la grosse écharpe originale.

Tout est merveilleux en ce moment dans le monde des Raptors. Ce sont des champions en titre et ils jouent à nouveau bien même sans Kawhi Leonard. Alors qu’Ibaka et Anunoby se sont présentés avec leurs gros foulards contre l’Indiana, les Raps sont sur une séquence de 11 victoires consécutives et occupent actuellement le deuxième rang dans l’Est.

Des cris à Serge et OG pour s’être volontairement transformés en mèmes. Gagner a cet effet sur les gens. N’appelez pas ça de la mode. Le gros foulard? C’est de l’art, mon frère.