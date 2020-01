Le bon, le mauvais et le bal

Malgré un vaillant combat au quatrième, une histoire racontée encore et encore cette saison, les Pélicans ont vu leur rallye échouer aux Lakers vendredi, perdant 123-113.

C’est une pilule difficile à avaler pour des raisons évidentes, mais Anthony Davis était absolument dominant la nuit. Il a terminé avec 46 points sur 15 tirs sur 21 avec 13 points. C’était encore mieux que les 41 points et neuf rebonds qu’il avait connus lors de la première rencontre contre la Nouvelle-Orléans plus tôt cette saison.

Il n’était pas surveillé la nuit. Les Pélicans ont essayé de continuer à jouer petit contre les Lakers de très grande taille et cela a échoué. Et Davis a mis le point d’exclamation sur la nuit deux fois avec une paire de lobs à une main dans chaque moitié.

Mentions honorables: Baby Lakers, neuf rotations, E’Twaun Moore à nouveau

C’est la même vieille chanson et danse avec les Pélicans cette année, avec un démarrage lent dans l’un des trois premiers trimestres, suivi par l’équipe qui retourne dans le match. Vendredi, les Pélicans ont été surclassés 42-30 et, sans une poignée de seaux de Lonzo Ball, auraient traîné plus loin.

La Nouvelle-Orléans a répliqué dans le match au deuxième quart, mais a ensuite répété l’exploit au troisième, accusant un retard de 24 points à 100-76. Encore une fois, ils ont riposté au quatrième et en ont fait un concours, mais n’ont pas pu à nouveau surmonter leur gros déficit.

Mention honorable: Défense d’Anthony Davis, défense de Danny Green, tir à trois points

Lonzo Ball a enchaîné une soirée de 27 points dimanche contre Houston avec une autre sortie de 20 points, menant les Pélicans avec 23 points. C’est la première fois de sa carrière qu’il associe des matchs de 20 points consécutifs et un autre symbole de la façon dont il joue.

Bien que les trois balles ne soient pas tombées tout à fait au rythme qu’elles ont atteint ces dernières semaines, il a quand même terminé avec cinq passes décisives, une paire de vols et une paire de rebonds. Il a attaqué la jante avec une agressivité qui est rarement vue de lui, mise en évidence par une paire de dunks lors de fortes percées dans la voie.

