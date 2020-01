Le bon, le mauvais et le bal

Vendredi à New York, les Pélicans ont mené presque fil à fil, prenant soin des Knicks par une finale de 123-111.

Le bon: prendre soin des affaires

La clé pour faire les séries éliminatoires n’est pas de battre les équipes éliminatoires mais de battre les équipes ci-dessous .500. Si une équipe s’occupe des affaires dans les jeux, elle devrait gagner, alors les matchs contre des ennemis de talent similaire ont beaucoup moins de poids pour eux.

Vendredi était un de ces matchs contre les Pélicans et ils ont remporté leur deuxième concours d’affilée contre une équipe de moins de .500. Ils ont également constitué un match dans la course aux séries éliminatoires dans le processus, maintenant assis à seulement trois matchs en arrière avec les Grizzlies frappant Memphis.

Tant que la Nouvelle-Orléans continuera de s’occuper des affaires dans les semaines et les mois à venir, une série éliminatoire sera dans les cartes.

Mentions honorables: Brandon Ingram, Josh Hart, production sur banc

Le mauvais: pas de Sion

Zion Williamson a été manqué pour de nombreuses raisons évidentes cette saison à la Nouvelle-Orléans mais ses moments comme vendredi où son absence est particulièrement notable. Aussi mauvais que soient les Knicks, il y a une aura qui entoure toujours Madison Square Garden. Le regarder sous les grandes lumières à la télévision nationale contre son ancien coéquipier aurait été incroyablement amusant.

Mentions honorables: revirements, tir en lancer franc

The Ball: une nuit discrète et efficace

Selon ses normes récemment élevées, vendredi était une nuit relativement docile pour Lonzo Ball. Même alors, il a flirté avec un triple-double en terminant avec 15 points, 11 passes et six rebonds. Ball a touché trois de ses sept trois points et six de ses 14 tentatives au total.

.