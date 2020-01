Le bon, le mauvais et le bal

Les Pélicans ont survécu à l’Utah Jazz et aux arbitres jeudi, remportant une victoire de 138-132 avec Brandon Ingram marquant un sommet en carrière de 49 points.

Le bon: Brandon Ingram contre Donovan Mitchell

Jeudi, les fans ont eu droit à un sacré duel entre deux jeunes stars. Brandon Ingram a établi un sommet en carrière, la deuxième fois qu’il le fait cette saison, avec 49 points. Donovan Mitchell l’a égalé coup pour coup toute la nuit, terminant également avec 46.

Les deux paniers ont échangé une grande partie du quatrième trimestre et des heures supplémentaires. Après que Mitchell ait frappé apparemment tous les tirs au milieu du quatrième quart, Ingram a pris le relais. Son pull-up avec deux dixièmes de seconde semblait être le vainqueur du match. Au lieu de cela, le jeu est allé en prolongation (plus de détails plus tard) et cela a juste permis à Ingram de continuer à cuisiner. Ce fut la meilleure performance de sa saison en petits groupes.

Ce fut l’un des meilleurs matchs Pelican de la saison. Ce fut l’un des meilleurs jeux Pelican depuis des années.

Mentions honorables: match à deux de Derrick Favors-Ingram, vol de pochette et score d’E’Twaun Moore, Nickeil Walker-Alexander

The Bad: les arbitres

Un autre match contre le Jazz, une autre décision d’arbitre terrible qui décide de l’issue du match. Après qu’Ingram ait semblé frapper le vainqueur du match avec deux dixièmes de seconde au compteur, les Jazz ont au mieux reçu un coup de filet.

Au lieu d’une énorme victoire des Pélicans, le match est allé en prolongation. Les Pélicans se sont accrochés à la victoire, mais c’était encore un autre exemple grandissant de la ligue qui s’est trompée et des Pélicans qui en ont été la victime.

Mentions honorables: Défense de Donovan Mitchell

The Ball: tir médiocre mais percutant

Lonzo Ball a de nouveau eu du mal à tirer le ballon jeudi, obtenant 2 pour 12 sur le terrain et 1 pour 5 sur un territoire à trois points. Mais son impact a été ressenti d’autres manières la nuit. Il a terminé avec 13 passes décisives, sept d’entre elles venant en un peu plus d’une période pour ouvrir la soirée.

Sur le plan défensif, Ball a effectué de gros jeux dans le cadre de la régulation. Avec Donovan Mitchell grésillant, Ball a pris la mission de le défendre sur le tronçon. Dans les deux possessions avant le terrible appel de faute entrant, Ball a forcé des échecs contestés pour donner aux Pélicans une chance de réduire le déficit, puis de prendre la tête.

