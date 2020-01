Le bon, le mauvais et le bal

Un solide quatrième quart de Kawhi Leonard et Lou Williams s’est avéré suffisant pour que les Clippers remportent une victoire de 133-130 contre les Pélicans.

Le bon: Kawhi Leonard

Kawhi Leonard est vraiment bon en basket-ball. Qui savait! Il n’a pas été surveillé pendant de longues périodes de jeu, terminant avec 39 points, six passes décisives, six rebonds et cinq interceptions. C’est la première fois cette saison qu’un joueur termine avec au moins 39-5-5-5. Parfois, il suffit de donner un coup de chapeau à un meilleur joueur.

Mentions honorables: Lou Williams, Derrick Favors

The Bad: Turnovers

Les pélicans ont eu le problème encore et encore cette saison. Samedi, ils ont terminé avec 21 revirements et permis aux Clippers de marquer 24 points sur ceux-ci. Il a été un talon d’Achille et continue de l’être.

Pour une équipe qui doit enchaîner les victoires contre les équipes des séries éliminatoires pour garder ses propres espoirs en séries éliminatoires, c’est une situation qui doit être corrigée à l’avenir.

Mentions honorables: La tentative de match nul de JJ Redick, les arbitres

Le ballon: un triple-double non rétroactif

Pour la première fois depuis longtemps, Lonzo Ball a terminé avec un triple-double le jour du match. Le ballon a été énorme au premier quart-temps, marquant 10 points et donnant un bon départ aux Pélicans. Sans surprise, son score s’est refroidi à mesure que le jeu progressait, mais il a quand même terminé avec 10 points et 10 rebonds.

Tard dans le match, il a également trouvé de gros arrêts défensifs sur Kawhi Leonard après avoir été transféré sur la superstar Clipper. Mais surtout, Ball s’est vengé de Patrick Beverley avec un score et une provocation au cours du premier quart.

.