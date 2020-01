Le bon, le mauvais et le bal

Les Pélicans ont mis fin à la plus longue séquence de victoires de la NBA en établissant un record de franchise pour trois points lundi, marquant 21 efforts à long terme en route vers une victoire de 126-116 contre les Grizzlies de Memphis.

Le bon: Jrue Holiday

Pas une minute lundi, Jrue Holiday ressemblait à un joueur qui avait manqué plus de deux semaines de matchs. Holiday était inconscient à son retour dans l’alignement, établissant un sommet en carrière en trois points et amassant 36 points. Il a terminé 7 sur 10 en profondeur et 12 sur 17 au total.

C’était une performance dominante dans un match que les Pélicans ont dominé pendant une grande partie de. Contre l’équipe avec la plus longue séquence de victoires en NBA et, plus important encore, une équipe qu’ils poursuivent en séries éliminatoires, les Pélicans se sont occupés des affaires à un point tel que cela n’a jamais semblé être une compétition serrée jusqu’aux dernières minutes …

Mentions honorables: le premier semestre de Nicolo Melli, le quatrième de Brandon Ingram

Le mauvais: la fin

Nouveau jeu, mêmes pélicans. Cette équipe a eu un gros problème toute la saison pour clôturer les matchs, bien que lundi soit un exemple plus flagrant. Avec un match qui semblait bien en main, les Grizzlies ont effectué une énorme course pour réduire l’avance à cinq points.

Mais Brandon Ingram a poursuivi sa campagne digne des étoiles en marquant 12 des 15 derniers points au quatrième. Le seul panier qu’il n’a pas marqué était un poignard à trois points de JJ Redick qu’Ingram a aidé à remettre la Nouvelle-Orléans à 10 dans la dernière minute.

Le Bal: une sortie tranquille

Avec le retour de Holiday dans la formation de départ, Ball a joué plus un rôle de siège arrière, en particulier en tant que marqueur. Comme il a été mentionné, Holiday a tout fait pour que Ball diffère, terminant avec huit points, neuf rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions.

.