Le bon, le mauvais et le bal

Malgré un incroyable quatrième quart de Zion Williamson, au cours duquel il a récolté 17 points en un peu plus de trois minutes, les Spurs de San Antonio ont contrôlé la majorité du match de mercredi et sont repartis avec une victoire de 121-117.

The Good: Zion est de retour!

C’était un raté de trois quarts, suivi de l’une des plus grandes courses du quatrième trimestre de mémoire récente. Il a marqué 17 points consécutifs, a touché ses quatre tentatives de trois points et a ramené les Pélicans non seulement dans le match, mais en tête. C’était tout ce que tout le monde aurait pu espérer de son retour dans l’alignement en une période d’environ quatre minutes.

Les Pélicans insistaient pour l’amener lentement et c’était le bon choix. Au cours de son quatrième quart-temps, Alvin Gentry a rappelé deux sous-marins distincts de la table des marqueurs qui allaient enregistrer Williamson. Il a joué plus longtemps que prévu et a fait ses débuts mémorables. Mais un match ne vaut pas le risque d’une blessure de fin de saison.

The Bad: l’équipe de diffusion

Oh mon garçon, c’était une nuit terrible pour Mark Jackson et Jeff Van Gundy. Dans l’un des matchs les plus attendus de l’année, les deux n’auraient pas pu rater davantage la marque s’ils avaient essayé.

Au premier trimestre, les sujets allaient d’une longue discussion sur le poids de Williamson à Luka Doncic et Ja Morant avec peu de temps consacré au jeu lui-même. Le reste du match n’était guère mieux. Les deux ont critiqué ouvertement la restriction des minutes des Pélicans sur Williamson, en particulier après son quatrième torride. Les deux analyses se moquaient ouvertement à différents points.

C’était aussi déconnecté que les deux l’avaient semblé depuis quelque temps. Avec autant de regards sur le jeu, c’était un signal aussi fort qu’il y en a eu que ces deux-là ne sont plus les meilleurs de l’industrie.

Le ballon: un double-double

Lonzo Ball a eu une nuit calme mais efficace. Il a terminé avec 14 points et 12 passes pour effectuer huit rebonds et trois interceptions en 39 minutes d’action. Il a fait le bon choix dans le quatrième en alimentant la main chaude et en obtenant Williamson le ballon par tous les moyens possibles.

Il a frappé 3 sur 6 depuis au-delà de l’arc et a atteint la ligne à quatre reprises au premier quart, réussissant trois de ses tentatives.

