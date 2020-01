Le bon, le mauvais et le bal

Vendredi soir, les Pélicans se sont tiré une balle dans le pied alors que les Nuggets s’échappaient de la Nouvelle-Orléans avec une victoire de 113-106.

Le bon: Josh Hart

Une nuit où beaucoup de pélicans semblaient manquer d’énergie, Josh Hart était la valeur aberrante. Il a terminé avec 15 points et 13 rebonds sur le banc et a représenté près du tiers des 43 rebonds totaux de la Nouvelle-Orléans.

Son jeu de trois points en fin de match a illustré sa nuit alors qu’il a annulé une tentative de sauvegarde de Nikola Jokic sous le panier des Pélicans, a pris un dribble et a converti un lay-up inversé tout en étant encrassé. Le panier et le lancer franc ont réduit l’avance à cinq, mais les Pélicans n’ont pas pu obtenir les arrêts nécessaires sur le tronçon.

Mentions honorables: Zion Williamson, Michael Porter Jr.

The Bad: chiffres d’affaires et rebonds

Quand il s’agissait de terminer la série défensive par un rebond ou de prendre soin du ballon, les Pélicans ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder les Nuggets dans le match.

Aussi spectaculaires que soient les pourcentages de tirs dans la nuit, les points de deuxième chance et les chiffres d’affaires sont tout aussi spectaculaires. Les 35 points de la deuxième chance de Denver ont été les meilleurs à égalité par n’importe quelle équipe dans un match cette saison.

Les Pélicans ont également commis 17 revirements qui se sont transformés en 13 points Nugget tandis que Denver n’a eu que 11 revirements dans la nuit.

Mentions honorables: tir au lancer franc

Le bal: une autre nuit tranquille

Lonzo Ball a de nouveau pris le siège arrière de Williamson et Brandon Ingram. Il a terminé 3 pour 9 sur le terrain et 3 sur 5 au-delà de l’arc, marquant seulement neuf points. Il a ajouté six passes et quatre rebonds avec un vol en 35 minutes d’action.

.