Le bon, le mauvais et le bal

Une solide offensive des Pélicans mardi a donné à l’équipe une victoire de 125-111 contre les Cavaliers.

Le bon: l’infraction

Presque tout sur l’offensive bourdonnait: 53,4% de tirs au but, 38,2% de trois, 29 passes décisives. 125 points. La soirée a été aussi bonne que celle des Pélicans en attaque ces dernières semaines. Cela a compensé une nuit au cours de laquelle l’équipe a accordé 111 points à une équipe de Cavaliers qui n’était en moyenne que de 105 à l’arrivée.

Mentions honorables: premier semestre de Brandon Ingram, Jrue Holiday, quatrième trimestre de clôture, procès-verbal de Zion Williamson

The Bad: la défense

Autant l’infraction fonctionnait, la défense des Pélicans laissait beaucoup à désirer. Les Cavaliers ont réussi 14 rebonds offensifs, 57 points sur le banc et marqué 22 points sur les 16 revirements de la Nouvelle-Orléans.

Heureusement, la défense de Cleveland est parmi les pires de la ligue pour compenser la nuit bâclée des Pélicans.

La balle: efficace, si inefficace

Lonzo Ball n’a pas publié de gros chiffres mardi. Il a terminé avec seulement cinq points à jouer avec huit rebonds et sept passes décisives. Il était 2 sur 10 sur le terrain et 1 sur 7 au-delà de l’arc. Ses quatre revirements étaient les plus importants depuis ses six contre les Clippers plus tôt en janvier.

Pourtant, il a pu montrer certains signes de sa maturation en tant que joueur. Particulièrement en fin de match, Ball a pu remonter le ballon sur le court et entrer dans les sets plus rapidement. Cela a permis à l’équipe de produire à la fin du quatrième, une rareté pour les Pélicans cette saison.

